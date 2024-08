Agónica victoria del Leverkusen en un partido loco

El Bayer Leverkusen arrancó su defensa de la Bundesliga con una victoria agónica, tirando del eterno recurso de la épica, en su estreno en la Bundesliga ante un Borussia Mönchengladbach que vendió muy cara su derrota en un duelo loco que tuvo de todo (2-3).

Los de la aspirina, con un ritmo de juego extraordinariamente alto en estas primeras semanas de competición, apenas pagaron el esfuerzo derrochado en la Supercopa ante el Stuttgart y, desde el inicio, se hicieron dueños del encuentro.

Frimpong se quitó el óxido que arrastraba desde la Eurocopa, donde fue poco empleado por Koeman en Países Bajos, y comenzó a darle gas a la moto. Sus incursiones por la banda derecha, tan letales la temporada pasada, se hicieron sentir y de una de ellas nació el primer tanto de la temporada en Bundesliga.

??? Florian #Wirtz: "Ich hatte Lust das Spiel zu entscheiden. Am Ende war das Tor etwas glücklich und ich bin natürlich froh, dass der Nachschuss reingegangen ist. Wir sind auf einem guten Fitnesslevel und wissen immer, was noch möglich ist. Es gibt noch viele Sachen, an denen wir… pic.twitter.com/MStk886VHH