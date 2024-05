La brutal rajada de un ex del Sevilla sobre el vestuario: "Se perdía y había muchas risitas"

En las últimas semanas del Sevilla ha reaccionado y ha dejado los puestos de peligro para situarse en una cómoda posición en la tabla. Los hispalenses no podrán pelear por entrar en Europa, pero tampoco sufrirarán por un posible descenso. En medio de la calma establecida en el Pizjuán se ha levantado una tormenta en forma de rajada. El protagonista ha sido un exfutbolista, uno de los pesos pesados de los últimos años que se marchó en enero a su país: Fernando Reges.

El centrocampista fue entrevistado por el programa 'El Pelotazo' de Canal Sur y analizó no solo su salida del equipo si no también los motivos que llevaron al Sevilla a otra temporada con varios cambios de entrenador y coqueteos con la zona baja. El ahora jugador del Internacional de Porto Alegre fue muy claro y cargo contra la falta de ambición de algunos de sus excompañeros.

??? Fernando Reges, en directo en @elpelotazocsr



“Me fui del Sevilla FC porque había jugadores a los que les daba igual perder. Perdíamos partidos y algunos jugadores sonreían”



“En el grupo todos tenemos que querer competir. Tenía que cambiar mi camino”



?? #ElPelotazoCSRpic.twitter.com/jfmrD1xnXX — El Pelotazo (@elpelotazocsr) April 30, 2024

"Empecé a ver que no iban a salir las cosas bien, no existía la misma mentalidad, había muchos jugadores a los que les daba igual ganar o perder. Yo estaba dentro de ese barco y había momentos en los que se perdía y había muchas risitas... no podía seguir asi, individualmente no se podía hacer nada. Siempre me gustó estar allí, pero había cosas que no me gustaban ya. Quería pelear por estar cuarto y entrar en Europa, pero la plantilla no daba para competir. Mejor salir así, de una manera bonita y por la puerta grande, no por la puerta chica", aseguró.

??? Fernando Reges, en directo en @elpelotazocsr



“Tenía una relación maravillosa con Mendilibar. Es una grandísima persona. Lo que pasó en aquel partido con la sustitución fue un momento aislado”



?? #ElPelotazoCSRpic.twitter.com/g3HnXAfmQD — El Pelotazo (@elpelotazocsr) April 30, 2024

También se sinceró sobre su relación con Mendilibar: "Pasó lo que me pasó con Mendilibar y decidí cambiar. Había muchos jugadores pensando en otros equipos, no tenían ese amor por el Sevilla que era necesario. Empecé a sufrir mucho por no ganar, la familia, también, y decidí irme. No esperaba pasar a pelear por el descenso después de tres años espectaculares. Es un momento de cambiar jugadores y es necesario para volver a ser fuerte. No es fácil tener una plantilla competitiva, un buen entrenador que enchufe a la gente, como Lopetegui, que estaba desde las ocho a las cinco de la tarde, había mucha gente con ganas de ganar. No es sólo buenos jugadores, se necesita gente que quiera competir", finalizó.