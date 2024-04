La 'bronca' de Guardiola a sus jugadores tras perder contra el Southampton: "¿Os parece normal?"

Guardiola es un entrenador que no se muerde la lengua con sus jugadores a la hora de regañarles o motivarles. El técnico catalán mostró su enfado con su plantilla con una 'llamativa' bronca tras perder contra el Southampton en la Carabao Cup en 'Together: Treble Winners', documental de Netflix sobre el año del triplete.

El Manchester City arrasó en casi todas las competiciones, menos en la Carabao Cup, en la que cayó contra el Southampton (2-0). El documental de Netflix ha sacado a la luz la charla del técnico a sus jugadores una vez terminado el encuentro. "¿Os parece normal? Para los que viajan, que no tienen dinero para pagar la calefacción. Nos siguen y, ¿Jugáis así?, wow. Mi equipo no es así. Tendremos problemas, eso no lo acepto. El deporte y la vida son lenguaje corporal. Como afrontas la vida y como afrontas un partido es lenguaje corporal. ¿Jugar así durante 80 minutos?, ¿Queréis jugar?, ¿Queréis el balón?, ¿Queréis moveros, pelear...? Con los pies en la tierra todo el mundo chicos", expreso Guardiola a su plantilla en el vestuario.