Borges se lleva la final de manera incontestable ante Nadal

Rafa Nadal ha caído este domingo en la final del torneo de Bastad (Suecia), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre tierra batida, ante el portugués Nuno Borges (6-3, 6-2), que logra así su primer título ATP e impide que el balear rompa una sequía de más de dos años sin alzar un torneo.

La fatiga de los últimos días, con más de seis horas de competición entre el viernes y el sábado, pasó factura al ganador de 22 títulos de 'Grand Slam', que después de dos épicas remontadas se plantó en su primera final desde la de Roland Garros 2022. En una hora y 25 minutos, dijo adiós a su sueño de romper la sequía de títulos, a solo unas semanas, además, de los Juegos Olímpicos de París 2024.

