El bonito gesto de los futbolistas del New York Red Bulls con los niños que saltaron al campo

El equipo de fútbol de los New York Red Bull ha difundido unas imágenes que han logrado viralizar gracias al gesto que tuvieron los jugadores cuando saltaron al campo con niños antes del comienzo de un partido bajo una intensa lluvia.

El club lo rotula bajo un descriptivo rótulo: "No estamos llorando; tú, sí".

We’re not crying, you are ?? pic.twitter.com/7Wiv2QUuqM