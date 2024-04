Blake Griffin anuncia su retirada definitiva del baloncesto

Blake Griffin deja el baloncesto. El ex jugador de los Boston Celtics ha comunicado su decisión de retirarse a través de una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram.

"Nunca me vi como el tipo que escribiría una 'carta al baloncesto' anunciando su retirada... Y todavía no voy a ser esa persona. Pero mientras reflexionaba sobre mi carrera, el único sentimiento que me venía una y otra vez era el de querer dar las gracias".

"Estoy agradecido por cada momento, y no solo por los buenos: las victorias, los premios, los mates y los momentos memorables que he pasado con mi familia, mis amigos, los aficionados, mis compañeros de equipo y mis entrenadores. Podría seguir hablando de las todas las personas que han influido mucho durante toda mi vida en mi carrera, pero en esta breve no-carta, quiero reconocer a mis padres, Tommy y Gail, y a mi hermano, Taylor, su apoyo y ayuda incondicionales. Por último, mi agente Sam Goldfeder, que ha sido la firme voz de mi razón y mi consejero en tiempos de guerra, gracias.

“Estoy agradecido igualmente por aquellos momentos no tan buenos: las derrotas, las lesiones, demasiadas operaciones, las lecciones, las angustias, y no sería (una) carta de retirada deportiva sin reconocer a los 'haters'. Todas estas experiencias han hecho que mis 14 años en la NBA hayan sido inolvidables y no puedo evitar sentirme agradecido."

“El baloncesto me ha dado mucho en esta vida y no cambiaría nada. Por último, y por ello menos importante, aquí viene la parte obligada de 'estoy con ganas de mi próximo capítulo': es broma, ya he terminado.

Una temporada con su familia

Griffin esta temporada estaba apartado de las pistas. Pese a que los Boston Celtics quisieron que esta temporada formara parte de la plantilla, el jugador, de 35 años, decidió dejar momentáneamente la práctica deportiva para pasar más tiempo con la familia.

Ahora, certifica su adiós de forma definitiva.

Blake Griffin, en sus 14 temporadas en la NBA ha promediado 19 puntos por partido, 8 rebotes y 4 asistencias en 765 partidos.

Fue rookie del año y jugó seis All-Star.