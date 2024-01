Bill Belichick, el técnico leyenda, deja los New England Patriots

Bill Belichick, el legendario entrenador de los New England Patriots, dejará de ser el técnico de la franquicia tras 24 temporadas y seis títulos de la Super Bowl. La cadena ESPN y el portal NFL.com adelantaron este jueves la noticia a primera hora de la mañana. Los Patriots anunciaron para este mediodía una conferencia de prensa de Belichick y del propietario del equipo, Robert Kraft

Belichick formó con Tom Brady una sociedad inolvidable que dio seis anillos de campeones a los Patriots, lo que le convierte en el entrenador con más títulos de la historia. También tiene el récord de apariciones en la Super Bowl con nueve en total. Le quedaba una temporada de contrato.

Breaking: Bill Belichick and the New England Patriots are expected to part ways today after a remarkable 24 seasons together, ending an unmatched run in NFL history that included six Super Bowl titles, league sources tell @AdamSchefter and @MikeReisspic.twitter.com/4gnK1sfNaa