El Betis deja la eliminatoria en un trámite para la vuelta del Villamarín

El Betis logró un claro 0-2 en la ida de la eliminatoria previa de la Liga Conferencia que disputó ante el Kryvbas ucraniano, con lo que dejó sentenciado el pase para la siguiente fase de la tercera competición europea que certificará el próximo jueves en el Benito Villamarín, donde la formación sevillana no deberá tener ningún problema después de lo visto en este choque.



El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, solo hizo repetir en la ciudad eslovaca de Kosice como titulares a cuatro de los once -Rui Silva, Diego Llorente, Romain Perraud y Nabil Fekir- de los que utilizó el pasado jueves en el estadio Benito Villamarín ante el Girona (1-1) en la primera jornada de LaLiga.



Pero la gran novedad fue el que entró desde el inicio el central brasileño Natan de Souza, quien llegó la pasa semana cedido por el Nápoles italiano y que ha sido el último en incorporarse a la plantilla, con lo que disputó sus primeros minutos como futbolista verdiblanco.



Pellegrini, como es habitual en él cuando tiene dos partidos por semana, repartió los minutos ya que, tras este encuentro, el equipo tendrá que viajar otra vez, en esta ocasión para enfrentarse el domingo en la segunda jornada de LaLiga al Alavés en el estadio Mendizorroza.



El partido fue desde su comienzo un monólogo de la formación española y ya Fekir, a los ocho minutos, pudo abrir el marcador, aunque el meta Andrii Klishchuk estuvo atento para impedirlo, todo lo contrario que cinco minutos mas tarde, cuando no supo bloquear el balón tras el remate de Sergi Altimira y el argentino Chimy Ávila, atento, remachó el 0-1.



Poco cambió el partido con el resultado en contra para los ucranianos, que intentaron sorprender con balones largos cuando lo recuperaron en su campo pero que se encontraron con un Betis bien dispuesto en la defensa, donde destacó Diego Llorente, quien poco antes de la media hora estuvo atento para que el delantero ghanés Prince Kwabena Adu no le complicara la vida.



Lo más lógico fue que los visitantes hubieran logrado un segundo tanto antes de que acabara la primera mitad, aunque en su debe estuvo el que no cerraron en gol algunos de los numerosos avances que dispusieron ante un rival que luchó mucho pero siempre pendiente de lo que hizo el Betis.



En la segunda parte, el entrenador del Kryvbas, Yuriy Vernydub, hizo dos cambios desde el inicio más ofensivos, Artur Mykytyshyn y el marfileño Jean Morel Poe, e hizo presionar a los suyos más adelantados para cambiar la dinámica del choque.



En esos primeros minutos de la reanudación lo consiguió y el Betis tuvo que dedicarse a tareas defensivas, pero también por ello, rebasado el primer cuarto de hora de este período, se aprovechó de los huecos dejados por el adversario para que Rodri Sánchez, de preciso remate ajustado al palo, pusiese el 0-2 con el que ya desmoralizó al conjunto ucraniano en su pretendida reacción.



FICHA DEL PARTIDO:



0 - Kryvbas: Klishchuk; Bandeira, Romanchuk, Stetskov (Drambayev, m.65), Dibango; Vakulko (Kozhushko, m.78), Bizimana; Kuzyk, Lunov (Mykytyshyn, m.46), Sosah (Poe, m.46); y Adu (Tverdokhlib, m.70).



2 - Betis: Rui Silva; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Perraud (Ricardo Rodríguez, m.73); Altimira (William Carvalho, m.86), Fekir (Íker Losada, M.64), Johnny Cardoso (Marc Roca, m.64); Rodri, Chimy Ávila (Assane Diao, m.64) y Abde.



Goles: 0-1, M.13: Chimy Ávila. 0-2, M.62: Rodri.



Árbitro: Arda Kardesler (Turquía). Amonestó al visitante Abde (m.33) y al local Adu (m.43).



Incidencias: Partido de ida de la eliminatoria previa a la Liga Conferencia disputado en el Kosicka Arena, en la ciudad eslovaca de Kosice, con capacidad para cerca de seis mil espectadores y que se llenó aproximadamente en la mitad de su aforo.