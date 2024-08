La Bestia gana el sprint en Silverstone y Jorge Martín aprovecha la caída de Bagnaia

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia) ha logrado este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, con récord de la pista incluido, para salir primero en la carrera Sprint de esta tarde y en la carrera del domingo, la que servirá para celebrar el 75º aniversario del campeonato, mientras que en ese Sprint el ganador fue el italiano Enea Bastianini (Ducati).

Jorge Martín, que en esta undécima cita del Campeonato busca recuperar el liderato que perdió en Alemania, seguro celebró --sin deserle ningún mal-- la caída del líder Francesco 'Pecco' Bagnaia, para quedarse a un 1 solo punto del italiano en la tabla tras ser segundo en este Sprint, sólo por detrás de la 'Bestia'.

This championship just doesn't stop! ???



Yet another twist leaves us with just one point in it at the top! ??#BritishGP ???? | #MotoGP75pic.twitter.com/oMNJ8Nszzv