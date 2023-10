Bellingham: "Siempre recordaré a Cristiano Ronaldo pidiendo calma al Camp Nou tras marcar"

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, aseguró su presencia en el Clásico de Montjuic, su estreno ante el Barcelona como referente madridista, ante el que confesó que está "realmente emocionado" y con el deseo de divertirse mucho en el partido.

"Sí, me encuentro bien y sigo trabajando un poco para llegar en las mejores condiciones al partido. Sentí unas molestias en el último encuentro de la Champions League, pero me siento bien y estaré en el Clásico espero que con todo resuelto", aseguró en una entrevista con TVE.

Bellingham no entrena con el grupo, pero no corre peligro para el Camp Nou: "Estaré en el Clásico"

"Estoy realmente emocionado y esperando que llegue ya el momento de encontrarme con el ambiente, planear el momento y ante un club que respetamos muchísimo. Voy con mucha ilusión y es interesante en lo personal. Me voy a divertir mucho", añadió.

Bellingham eligió como imagen icónica de un Clásico la del portugués Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. "Siempre recordaré una celebración que hizo Cristiano Ronaldo, pidiendo 'calma, calma' siendo la bandera del club durante años. Fue un momento icónico". "Conozco la repercusión que tiene un Clásico entre los aficionados, los medios de comunicación y el fútbol en general y siento, al mismo tiempo, la responsabilidad hacia el club y los aficionados por conseguir los tres puntos", reflexionó.

Su espectacular primera temporada en el Real Madrid, con once tantos en doce partidos en el récord goleador de su carrera, ya provocan que hasta el propio Jude dude de los goles marcados. "Creo que llevo once goles, ¿no? Es un poco sorprendente para mí, la verdad". "Siempre quiero mejorar. Creo que lo que hace de verdad fuerte a este equipo, al margen de su alucinante calidad individual, es que todos los jugadores tiene libertad por parte del entrenador para expresar su fútbol", valoró refiriéndose a Carlo Ancelotti.

Sobre su rival, el Barcelona, ve a "un equipo trabajado" gracias a la labor de Xavi Hernández, un técnico que reconoció "ha sabido transmitir a sus jugadores las señas de identidad de un fútbol asociativo difícil de contrarrestar". Pese a ello, el inglés está convencido de que si el Real Madrid juega como sabe, saldrá vencedor. "Confío en nuestras fortalezas y en el trabajo que estamos haciendo con el cuerpo técnico para lograr la victoria".

Por último, confesó la emoción que siente cada día que escucha a la afición del Real Madrid entones el 'Hey Jude' en la grada. "Me pone los pelos de punta pensar cómo me hacen sentir cuando estoy en el césped y marco un gol y lo empiezo escuchar, primero bajito y luego va subiendo y subiendo. Es algo que me hace sentir mucho orgullo. Estoy en deuda con los aficionados".