El Barcelona solo podrá inscribir a Vitor Roque para seis meses. Explicaremos el motivo. Pero ya adelantamos que este problema no es nada comparado con el verdadero problema que acecha al conjunto azulgrana, el de la re-palanca de 200 millones de euros no cobrada y de la que detallaremos datos.

El Barça ha fichado a Vitor Roque. El jugador ya está en la Ciudad Condal, pero el conjunto presidido por Joan Laporta sigue excedido en su Fair Play. Y, a pesar de ello, han fichado al brasileño por 30 millones de euros y 31 en variables. Parece que necesitan más a un centrocampista, pero ha llegado el delantero.

Aunque ahora la cuestión es inscribir a Vitor Roque. Porque ficharlo e inscrbirlo son cosas distintas. Si no le puedes inscribir, no puede jugar. Y como club excedido, el Barcelona está sujeto a restricciones. Y para poder inscribirlo definitivamente tendría que cumplir con una serie de requisitos económicos, que ahora mismo no puede. El primero de ellos, sería el de generar unos 20 millones de euros de Fari Play.

El delantero brasileño Vitor Roque, en la ciudad de Barcelona. FCB.

Porque se le exigen dos temporadas (en este caso 1,5). Vitor Roque cuesta 30 millones de euros, que se dividen en cuatro temporadas (30/4=7,5), aunque su contrato sea para más años. Por lo que para estos seis meses de la temporada 2023-2024 se computarían por un lado 12,2 millones, que se obtienen de multiplicar esa temporada 1,5 por los siete millones y medio. Y por otro, habría que sumar 7,5 millones de euros más que corresponden al salario. Por lo que el Barcelona, como decíamos anteriormente, necesita un total de 19,7 millones de euros (12,2+7,5) para inscribir al delantero brasileño.

Pero, como ahora mismo no puede hacerlo (salvo que cobrara los 40 millones pendientes de la re-palanca del verano pasado, no pagada por el fondo alemán Líbero), el Barça tiene que acudir a hacer una inscripción transitoria o temporal por solo 6 meses y hasta final de temporada.

Es de dominio público que el Barcelona avaló 12 millones de euros, a través de Laporta y Olivé, para poder inscribir este verano a sus fichajes. Y después no hubo ninguna operación relevante de ingresos extraordinarios. Por cierto, si el 30 de junio el conjunto azulgrana no cobra al menos 12 millones de los 40 pendientes, el aval será ejecutado y Laporta y Olivé (o quien sea el avalista final) se quedará sin ese dinero.

Como indicábamos, el Barcelona podrá inscribir a Vitor Roque solo por 6 meses. Y lo hará utilizando el ahorro que produce la ficha de Gavi por lesión. Como Gavi cobra más en bruto que Vitor Roque, el Barça puede utilizar esa posibilidad. Porque al club blaugrana se le permite utilizar la parte proporcional del salario bruto de todo el tiempo que está lesionado Gavi. Suficiente para inscribir a Vitor Roque, pero… y he aquí la cuestión, solo por 6 meses.

Gavi se ha alzado con el Golden Boy 2022.EFE

Es decir, el 1 de julio 2024, Vitor Roque estará en el limbo y no tendría inscripción con el Barcelona. Ya que el equipo presidido por Joan Laporta deberá generar Fair Play para poder volver a inscribir al futbolista brasileño y necesitaría el equivalente a una temporada completa (12,5 millones de euros).

¿Y si no lo consigue?

El jugador estaría fichado y no podría ser inscrito para la 24/25. El Barça (si el jugador accede) tendría que cederlo. Algo parecido pasó con Íñigo Martínez, al que se fichó con esa condición.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquí la cuestión es saber si Vitor Roque y su agente son conscientes de esta situación y si aceptarían que Laporta solo garantice 6 meses de inscripción. Si lo saben y lo asumen, se supone que habrán exigido cláusulas de salvaguarda para el jugador (indemnización, cesión garantizada, libertad…).

Obvio decir que si el Barça, además, quisiera fichar un centrocampista para enero, deberá generar el Fair Play necesario que ahora mismo no tiene.

Lo lógico será que el Barcelona termine consiguiendo en verano el Fair Play suficiente. Por ejemplo: le entrarían 40 millones de euros directos si el fondo alemán Líbero por fin paga. Repito: si paga de verdad.

Pero , si no paga...Laporta tiene que conseguir el Fair Play con nuevas salidas de jugadores o ingresos extraordinarios.

Ìñigo Martínez ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Barcelona.EFE

Y hay otro condicionante importantísimo, que es el verdadero problema muy por encima de Vitor Roque.



El próximo 15 de junio el equipo azulgrana tendría que cobrar nuevamente el segundo plazo de otros 60 millones de la famosa palanca de 200 millones (fallida) de Socios.com y Roures (Orpheus Media). El Barcelona se aprovechó de ese movimiento en su día (verano de 2022) para ampliar su Fair Play y poder fichar a Lewandowsky, Raphinha, Koundé...jugadores con los que ganó LaLiga.

Pero si no los cobra, LaLiga volverá a hacer lo mismo: le quitará otros 60 millones netos de su capacidad de inscripción. Cantidad que supone una losa, porque para un club excedido generar Fair Play es una tarea muy costosa. Y una vez generada esa cantidad seguirían bloqueados los 60 millones. Y si no le hubiesen pagado los 40 pendientes, serían 100 millones netos restados de su capacidad de inscripción. Cero inscripciones fiches a los que fiches.

Y para completar las dificultades, el Barcelona para la 24/25 deberá generar Fair Play para poder atender el mayor gasto en plantilla que supondrán atrasos a recuperar:

- El aumento de contrato de Xavi, que ha pasado de 10 a 17 brutos. Los 7 de este año 22/23, más los 7 de aumento del próximo.

- El nuevo contrato de Balde con el incremento del nuevo contrato como jugador de primera plantilla

- Vitor Roque: 12,5 millones necesarios.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, en rueda de prensa tras el partido frente al Almería | FOTO: Helena Condis

Y con la espada de Damocles de la sentencia pendiente que mantiene a Gavi inscrito cautelarmente con 0 euros de Fair Play para la 23/24. Si cayera la cautelar, el Barcelona tiene que recuperar a efectos de Fair Play el salario completo de Gavi de la 23/24 (unos 14 millones brutos).

Una visión muy reduccionista y bufandera, dirá que el Barça "al final acaba fichando e inscribiendo a quien quiere", pero no es así.

Del verano de 2022 al verano de 2023, se ha pasado de una inversión en fichajes de 160 millones a solo 3 (Oriol Romeu).

Los Joaos llegaron cedidos. Joao Félix cobrando 400.000 euros nada más. Todo ello después de vender los azulgranas a Dembelé, Kessie, Abde y sacarse de encima a Trincao, Dest, Umtiti, etc. Los sacrificios son evidentes. Pero el Barcelona va trampeando (sorteando) piedras en el camino, pero las piedras acaban siendo muros.

Posdata: Que en este escenario el conjunto azulgrana vaya regalando dinero es poco comprensible. Pudiéndole pagar a Joao Félix 400.000 euros, que fue el acuerdo, le regalaron 3,6 millones porque como LaLiga (cobre 0 euros o 400.000) le computa 4 millones a efectos de Fair Play, por el mecanismo de baremación mínima, Laporta decidió que le pagan ese dinero total. Pero rigurosamente de la caja del Barcelona podrían haber salido solo 400.000 euros y ante los buenos partidos que jugaba decidieron pagarle 4 millones y regalarle 3.6.