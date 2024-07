El Barcelona se pasa a los videojuegos y abre una nueva línea de negocio

La plataforma de videojuegos online Barça Games ya es una realidad y nace con el objetivo de ser la cantera de gaming más grande del mundo, dentro de la primera plataforma de 'gaming' creada por un club deportivo como es el FC Barcelona, cuyo presidente, Joan Laporta, se mostró encantado de abrir esta línea y de poder aunar el barcelonismo mundial a través de esta 'app'.

Barça Games nace para ser 'la cantera de 'gaming' más grande del mundo', para ser la Masia de los futuros 'gamers' que luchen por estar en las mejores competiciones de eSports y en los futuros Juegos Olímpicos de los eSports, cuya primera edición tendrá lugar en Arabia Saudí en 2025.

?? @gamesfcb is here, the world's first videogaming platform created by a sports club