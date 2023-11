Bagnaia saldrá segundo y Jorge Martín, sexto en Valencia: primer 'round' por el título, para 'Pecco'

El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) arrebató todo el protagonismo en la pelea por el título mundial entre el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), al conseguir su primera 'pole position' como piloto de Aprilia en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.



Viñales, que ya fue el más rápido ayer, volvió a batir el récord absoluto del circuito al romper la barrera de los 28 segundos para conseguir un registro de 1:28.931.



Ya antes de comenzar la primera clasificación se comunicó la baja 'no apto' por el servicio médico del campeonato, del español Joan Mir (Honda RC 213 V), que se fue por los suelos en los entrenamientos del viernes y arrastraba muchas molestias en la espalda.

'Pecco' saldrá detrás de Viñales

La gran incógnita de la primera clasificación iba a tener un único protagonista, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que necesitaba 'sí o sí', pasar a la segunda clasificación para no dar demasiada ventaja a Jorge Martín ya desde la formación de salida.

Pecco Bagnaia, durante los entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de motociclismo. CORDONPRESS



Y ya en su primera vuelta rápida, en el segundo giro, 'Pecco' rodó en 1:29.690, que le situaba líder de la primera clasificación, con Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), segundo a poco menos de tres décimas de segundo, si bien en su segunda vuelta lanzada el español se puso primero con 1:29.483 y otro español, Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) se quedaba a siete milésimas de segundo del registro del italiano.



Apenas quince milésimas de segundo separaron en ese primer 'time attack' a Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia. Tras un breve paso por los talleres, el italiano volvió a pista con un nuevo neumático blando, para intentar una mejora en su tiempo personal.



En ese segundo 'ataque al cronometro', Bagnaia batió en récord del circuito al rodar en 1:29.054, 142 milésimas de segundo más rápido que Alex Márquez y 88 milésimas de segundo por debajo del récord que ayer estableció el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), con 1:29.142.



Así, 'Pecco' Bagnaia logró su objetivo de pasar a la segunda clasificación, con lo que complicaba los 'planes' de Jorge Martín en la pelea que ambos mantienen por el título mundial. Junto al italiano pasó a la Q2 Álex Márquez.



Ya en la segunda clasificación, según todos los pilotos enfilaban la calle de talleres, a Jorge Martín le cayó el 'tear-off' de protección del casco de Marc Márquez en la toma de aire de su moto, pero muy rápido reaccionó y consiguió quitarlo para que su moto no lo aspirase y provocase algún daño mecánico.



Maverick Viñales fue el primer líder de la Q2 con 1:29.554, pero por detrás Martín ya iba con parciales de récord, aunque se encontró en su vuelta rápida a Marc Márquez, que quizás le frenó en algunos de sus parciales, lo que no le sucedió al surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que se encaramó a la primera posición.



No falló 'Pecco' Bagnaia, que en su quinta vuelta se puso líder de la clasificación con 1:29.167, mejorando en 4 milésimas de segundo a Binder y en 15 a Martín, y aún tenía una segunda vuelta para intentar mejorar, mientras Jorge Martín entraba en su taller para cambiar de moto.



Bagnaia encadenó una nueva vuelta rápida, 1:29.023 y con la posibilidad de poder completar una vuelta más, pero mientras todas las miradas estaban centradas en 'Pecco', Maverick Viñales volvió a batir el récord absoluto del circuito para convertirse en el primer piloto en rodar en 1:28, al establecer la nueva marca de la categoría en 1:28.931.

Tensión entre Jorge Martín y Marc Márquez

La tensión del momento se pudo mascar en el ambiente, con un 'pique' espectacular de Jorge Martín y Marc Márquez, que acabó por los suelos en la curva dos, y poco después también finalizó de la misma manera su hermano Alex Márquez.



Nadie pudo batir el récord de 'pole position' de Maverick Viñales, con Bagnaia y el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) en la primera línea con él, el australiano Jack Miller (KTM RC 16), Brad Binder y Jorge Martín en la segunda.



Ya en la tercera línea acabaron Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), Alex Márquez y Marc Márquez, con Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que se sobrepuso como pudo al dolor de su fractura de peroné, en la cuarta.