Bagnaia gana la batalla a Jorge Martín y firma la pole en Assen

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se ha adjudicado la pole para las carreras de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos, octava cita del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Jorge Martín (Ducati) y Maverick Viñales (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) sufrió una caída y saldrá séptimo.

Bagnaia firma así su primera pole de la temporada y la decimonovena de su trayectoria en la categoría reina, un puesto desde donde intentará recortar puntos al líder Martín, que ahora mismo maneja 18 unidades más que él. Junto al transalpino y al de San Sebastián de los Reyes partirá en primera fila Viñales, que finalizó a cuatro décimas del 'poleman'.

?? @PeccoBagnaia makes a strong statement in qualifying!@88jorgemartin and Viñales will join him on the front row as @marcmarquez93 will launch from 7th ??#DutchGP ???? pic.twitter.com/OO1xQa5A7J