El Ayuntamiento de Padrón cambia el nombre de su plaza a 'Plaza de Pepe Domingo Castaño'

El Ayuntamiento de Padrón aprobó este jueves por unanimidad el cambio de nombre de la 'Plaza Das Travesas' por el de 'Plaza de Pepe Domingo Castaño'. Una plaza donde está la famosa Pulpería Rial y que tiene muchos recuerdos para Pepe porque en ella jugaba de pequeño.





Hace tiempo que querían dedicarle una calle en su pueblo, pero Pepe siempre se negó. Solo ha aceptado porque esta Plaza es mucho más que una calle, es la plaza donde nacieron todos sus sueños y está ligada a su infancia y a su familia. Por eso, la 'Leyenda' de Tiempo de Juego, ha aceptado esta decisión del Ayuntamiento.

"Cuando me sugirió el alcalde esta plaza, donde yo jugaba de pequeño, donde están todos mis recuerdos, el comienzo de todos mis sueños... esa plaza sí me hace ilusión. Me va a dar pánico cuando vaya a tomar un cubata allí, mire arriba y vea mi nombre, voy a creer que estoy muerto", dijo Pepe Domingo entre risas tras conocer la decisión en Tiempo de Juego.