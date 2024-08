Ayoub Ghadfa, en Tiempo de Juego: "La medalla sabe a muchos años de sacrificio"

Ayoub Ghadfa ha cerrado la participación del boxeo español en los Juegos Olímpicos colgándose una medalla de plata. El boxeador de Marbella soñaba con hacerse con el oro, pero en la final tuvo enfrente a un imparable Bakhodir Jalolov.

El español de 25 años se vio superado desde el inicio del combate por el uzbeko, que sacó provecho a su mayor corpulencia y confirmó su favoritismo previo, coronándose en una Philippe Chatrier abarrotada. "La medalla sabe a muchos años de sacrificio", comenzó diciendo en el micrófono de Ángel García sobre la plata conseguida en París 2024.

UNA PLATA QUE SABE A ORO.

HONOR ABSOLUTO PARA AYOUB GHADFA.



El boxeador marbellí topa con Jalolov 'el invencible' en la final y se cuelga la medalla de plata en +92 kilos.

Y agregaba: "Lo he dado todo sobre el ring y estoy contento y muy agradecido por todo lo bien que he rendido en esta temporada".

Jaime Ugarte aprovechaba para comentarle a Ayoub que debía estar "muy orgulloso". Y el boxeador no dudaba en responderle afirmando: "Estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho, aunque no haya sido posible ganar el oro. En el primer asalto me ha cogido desprevenido, pero he ido entrando poco a poco en el combate".

Ayoub llegó a París soñando con el oro, pero confesó a Joseba Larrañaga que la finalidad es "disfrutar". "Me vale la plata, el bronce, pero lo que merece la pena de verdad es el esfuerzo diario. Me gusta y disfruto del boxeo".

Para concluir, el boxeador de Marbella se mostraba agradecido con todo el equipo español de boxeo. "El equipo ha demostrado y está en un gran nivel. Pero también debo dar las gracias a todas las personas que no están en París. Al final todo esto es trabajo de todo el equipo", señaló.

"Celebraré la medalla con mis padres que han venido de sorpresa", dijo para sentenciar sobre cómo celebrará la plata lograda ante Jalolov.