Australia protagoniza una gesta histórica en el fútbol olímpico con una remontada a Zambia

El fútbol olímpico vivió este domingo un partido inolvidable. La selección femenina de Australia derrotó 6-5 a Zambia en un partido para el recuerdo y que sirvió que para las ganadoras siguiesen con vida en los Juegos, después de un amargo debut ante Estados Unidos (3-0).

El partido fue vibrante en todo momento, pero el punto crucial de este se dio al poco del comienzo del segundo tiempo, cuando Zambia marcó el 2-5 en el minuto 55, dando prácticamente por finiquitado el encuentro. No obstante, la garra de las australianas salió inmediatamente a relucir cuando en apenas dos minutos pudieron recortar distancias.

