Athenea del Castillo: "No ficharía por el Barcelona ni aunque fuera el único equipo del mundo"

Athenea del Castillo presumió de madridismo en una entrevista publicada este martes por la Agencia EFE.

La delantera internacional del Real Madrid se explayó a la hora de mostrar su rechazo al eterno rival del equipo blanco: el FC Barcelona, por el que no ficharía "nunca".

"Para mí, estoy en el mejor club del mundo. Para mí, es un sueño estar en el Real Madrid. Soy del Real Madrid desde pequeña. Nunca jugaría en el Barça, ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo porque mi sueño es jugar en el Real Madrid. Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid y estar toda mi carrera allí", afirmó.





A raíz de esta afirmación recordó la reciente derrota en la Liga F por 0-3 contra el Barcelona: "Me voy enfadada siempre que pierdo, porque no me gusta perder y menos contra el Barcelona, eso es una realidad".

Pese a la distancia que sigue habiendo entre el Barcelona y el resto de equipos de la Liga F, es consicente del objetivo fijado en el club que presidente Florentino Pérez: "Representamos, bajo mi punto de vista, al mejor club del mundo; y el mejor club del mundo se merece ganar. Representamos un escudo que hay que llevar por todo el mundo y queremos ganar, pero al final llevamos muy pocos años de vida, solo cuatro".

Lo que espera del sucesor de Luis Rubiales

Athenea del Castillo fue una de las jugadoras que formó parte del equipo que ganó el primer Mundial femenino para España, justo donde estalló una de las polémicas que salpicó directamente al entonces presidente de la Federación, el imputado Luis Rubiales.

Luis Rubiales en Sydney.EFE





A la delantera le preguntaron por qué le pediría al próximo presidente de la RFEF: "le pediría sobre todo que apueste por el fútbol femenino español porque estamos dando el máximo, porque queremos seguir ganando, porque queremos seguir haciendo historia. Creo que esta selección necesita los mejores recursos, las mejores cosas para seguir creciendo. Estamos dando el máximo", respondió poniendo en valor el trabajo del equipo dirigido por la seleccionadora Montse Tomé.