Así será la Fórmula 1 en 2026: Adiós al DRS, bienvenida al 'nitro'

La nueva regulación de la Formula Uno a partir de 2026 permitirá contar con monoplazas más ligeros, más estrechos y con una mayor potencia eléctrica, lo que hará desaparecer el DRS para dar la bienvenida a un sistema aerodinámico denominado ’manual override’ que permitirá que el coche perseguidor tenga hasta 350 kw de potencia extra para intentar adelantar.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) oficializó este jueves en Canadá este nuevo cambio de reglamentación que se implantará desde el próximo 2026 y que propiciará que los coches pasen de los 798 kilos mínimos exigidos a los 768 kilos; y que sean algo más pequeños, pasando de una anchura máxima de 2 metros a los 190 centímetros y de hasta 3,4 metros, por los 3,6 metros de la actual reglamentación.

The future of F1 is here - The 2026 FIA Formula 1 Technical Regulations will be setting the new blueprint for F1, more competitive, safer and more sustainable.@F1#FIAhttps://t.co/XRC3gNfAKt