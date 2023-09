Así ha sentado la dimisión de Rubiales en la RFEF

Según la información que ha contado Isaac Fouto en Tiempo de juego, a la RFEF le han cogido por sorpresa los últimos movimientos de Rubiales. El expresidente habría viajado a Londres para conceder una entrevista, en la que confirma su dimisión en los próximos días. Además en la noche de hoy, Rubiales ha lanzado una carta en sus redes sociales confirmando su dimisión y deja su cargo en manos de Pedro Rocha.

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

Tengo Fe en la verdad.



Gracias a todos. ????https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

"Hoy he transmitido a las 21:30 hrs al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido".

También afirma que seguirá defendiendo su honor hasta las últimas estancias posibles, ya que se considera inocente del delito por el que se le está acusando. Fue el pasado 28 de agosto cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió abrir diligencias de investigación preprocesales en relación a ese hecho, al entender que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. Para que la condena pueda acabar en pena de cárcel, la Fiscalía debe consultar a Australia si allí este acto es constitutivo de delito.

??Juanma Castaño lee en @tjcope la carta de renuncia de Luis Rubiales como presidente de la @rfefpic.twitter.com/835IML0a4G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 10, 2023

Por otro lado, Juanma Castaño y Angelito García han contado en Tiempo de juego que algunos miembros de la Federación y del propio CSD esperaban este movimiento por parte de Rubiales antes o después. Para ellos, el expresidente no tenía otra salida posible. Esta carta deja a Pedro Rocha como presidente de la Federación, por lo menos hasta después de los Juegos Olímpicos de París 2024. El próximo paso de la RFEF será aceptar la dimisión y empezar a trabajar en el año que le resta antes de las próximas elecciones.