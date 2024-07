Así latió el corazón de Cristiano Ronaldo durante la tanda de penaltis del Portugal-Eslovenia

Una gráfica publicada por el propio Cristiano Ronaldo muestra las pulsaciones por minuto a las que latía su corazón durante la tanda de penaltis del partido de octavos de final en el que Portugal se impuso a la selección de Eslovenia en la Eurocopa 2024.

La gráfica recoge los datos que van desde que el árbitro señala el final de la prórroga hasta el momento en que Portugal transforma el gol que les da el pase a los cuartos de final.

En la gráfica se observa cómo, según termina el partido, Cristiano Ronaldo llega hasta prácticamente las 180 pulsaciones por minuto. Después, alcanza lo que se conoce como el 'flow state', situado en las 140 ppm.

Lo sorprendente del gráfico es en el momento en que a Cristiano Ronaldo le toca torar el primer penalti de la tanda para Portugal. Vemos que el futbolista es capaz de concentrarse o relajar su cuerpo de forma tal que consigue bajar el ritmo cardíaco hasta las 100-110 ppm en el momento en que se prepara para el golpeo.

Después, vuelve a superar las 140, y ya no es hasta el momento en que Portugal consigue la victoria cuando el corazón del 'Bicho' vuelve a ponerse por encima de las 170 ppm.

