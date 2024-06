Así está el futuro de Carlos Sainz: Mercedes se desvanece y se abre la puerta a nuevas opciones

Carlos Sainz sigue sin asiento para la temporada 2025. El madrileño no va a seguir en Ferrari porque el equipo ha preferido darle su lugar a Lewis Hamilton y continúa deshojando la margarita. Hasta la fecha en las 7 carreras que ha disputado, se perdió la de Arabia Saudí por una apendicitis, suma una victoria (Australia) y tres terceros puestos (Bahréin, Japón y Mónaco).

Según ha informado Carlos Miquel, estamos en una fase decisiva de lo que pueda pasar con su futuro y parece que se ha caído la opción de Mercedes. La escudería alemana va a esperar hasta diciembre para decidir al sustituto de Hamilton y todo apunta a que este será Kimi Antonelli. El madrileño no puede aguardar tanto sin contrato y perder cualquier otra oportunidad por lo que se desvanece esta alternativa.

Otra de las posibilidades era Red Bull. En el equipo austriaco parece que se ha calmado la tensión entre Verstappen y Christian Horner y el neerlandés vuelve a estar muy dentro para 2025. Quedaría la plaza de Checo Pérez que no está teniendo un gran año y aún no se ha hecho oficial su presencia la próxima temporada. La tendencia es que siga en el equipo porque Red Bull no quiere nada que altere la paz del equipo. Verstappen quiere al mexicano como compañero al que es muy superior.

Esto hace que haya que buscar otras opciones:

-Williams durante dos años pensando en el 2026. Si el motor Mercedes es tan bueno como presumen y puede hacer un año como el de 2014.

-Sauber/Audi teniendo en cuenta que el fabricante alemán no llega hasta 2026 y habría que pasar un primer año complicado. Proceso ambicioso a medio plazo.

-Visa Cash: fichar por el equipo B de Red Bull esperando a que se quede un hueco libre en la primera escuderia con las salidas de Verstappen o Checo Pérez.