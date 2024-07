El Arsenal inicia contactos por Fabián Ruiz, una de las estrellas de la Selección española

En el mercado de la Premier League coge fuerza en las últimas horas el nombre de uno de los campeones de Europa: el centrocampista de la selección española, Fabián Ruiz.

Según el periodista especializado en mercado, Duncan Castles, el Arsenal ya ha iniciado contactos para fichar al futbolista español, actualmente en las filas del PSG.

Arsenal move for Fabian Ruiz.

