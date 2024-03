Arón Canet se estrena en Moto2; Dani Holgado lidera el triplete español en Moto3

MOTO2

Después de 70 carreras en la categoría y casi cinco años después de subirse por última vez al primer cajón del podio -en Aragón 2019-, Canet pudo al fin celebrar un triunfo que, además, le permite liderar la general de Moto2, todo tras imponerse en carrera por delante del estadounidense Joe Roberts (Kalex) y del español Manu González (Kalex).

Por contra, la mala suerte se cebó con las Boscoscuro del hasta ahora líder, Alonso López, y de Fermín Aldeguer; el madrileño se fue al suelo superado el ecuador de la prueba, mientras que el murciano se vio lastrado por un doble 'long lap penalty' por adelantar la moto en el arranque de la cita, aunque pudo resarcirse acabando cuarto.

Los dos pilotos de Boscoscuro, con Aldeguer al frente, se pusieron en cabeza al arrancar la prueba en Portimao. A pesar de compartir garaje, los dos protagonizaron una lucha encarnizada en las primeras vueltas que solo terminó cuando Dirección de Carrera obligó al murciano a cumplir una doble 'long lap' por adelantarse en la salida, lo que le hizo caer hasta la undécima plaza.

Alonso López se quedó al frente, pero una caída en la curva 13 durante la vuelta 11 sirvió en bandeja el liderato a un atento Canet, que no desperdició el golpe de suerte y se garantizó su primera victoria en la categoría intermedia. Por detrás, los puestos del podio estuvieron caros, con Roberts y González adjudicándoselos finalmente, y Aldeguer pudo aminorar los daños al imponerse por la cuarta plaza al japonés Ai Ogura (Boscoscuro).

El compañero del nipón, Sergio García Dols (Boscoscuro), terminó sexto; Albert Arenas (Kalex) fue octavo y Marcos Ramírez (Kalex), noveno. Fuera del 'Top 10' quedaron Jeremy Alcoba (Kalex), undécimo; Jaume Masià (Kalex), vigésimo primero; e Izan Guevara (Kalex), vigésimo segundo

MOTO3

El piloto español Dani Holgado (GasGas) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Portugal, segunda prueba del Mundial de motociclismo, y se aúpa al liderato de la cilindrada pequeña, mientras que José Antonio Rueda (KTM) e Iván Ortolá (KTM), segundo y tercero respectivamente, han completado el podio íntegramente español.

Con su segundo triunfo seguido en Portimao y el primero desde Italia 2023, el alicantino pudo resarcirse de lo ocurrido hace dos semanas en Catar, cuando, tras liderar gran parte de la carrera, fue superado en la última curva por el colombiano David Alonso (CFMoto), hasta ahora líder del campeonato y este domingo cuarto.

De esta manera, el de Sant Vicent del Raspeig asciende al liderato de la general con 45 puntos, siete más que Alonso y 22 más que Ortolá. El de Calicanto, que arrancó la cita séptimo, cerró este domingo el podio en el Autódromo Internacional do Algarve, al que se subió también un Rueda que se quedó a 44 milésimas del ganador; ambos confirmaron el primer triplete español de Moto3 desde Austin 2023.

Nada más apagarse los semáforos, José Antonio Rueda retuvo la posición de privilegio lograda en la lucha por la pole del sábado, aunque Alonso se encargó de que no se escapase tirando del grupo. Por detrás, Holgado presentaba su candidatura superando a Alonso en la vuelta 8, pero dos giros después el sudamericano se la devolvía y, tras adelantar también al sevillano, se convertía en el nuevo líder de carrera.

Las opciones se reducían ya a seis pilotos, y Holgado tomaba el relevo en cabeza en la vuelta 15, y ya nadie pudo discutirle el triunfo. Lo intentó el de Los Palacios en la última vuelta, pero se defendió a la perfección para llevarse la victoria y el liderato.

Además, Joel Esteban (CFMoto) terminó octavo, justo por delante de David Muñoz (KTM) y de Adrián Fernández (Honda), noveno y décimo respectivamente. Vicente Pérez (KTM) fue decimocuarto, mientras que Ángel Piqueras (Honda) no pudo terminar tras caerse a falta de 18 vueltas.