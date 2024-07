Arabia llega al rescate de Vitor Roque

Vitor Roque llegó en enero al Barcelona de Xavi. Sin tener mucho protagonismo en sus primeras apariciones, el brasileño despuntó ante el Osasuna y el Alavés marcando dos goles vitales para los azulgranas. Sin embargo, desde entonces su presencia en el campo se vio reducida poco a poco hasta el punto de ser una de las últimas opciones del entrenador egarense para jugar, y sin duda la última en ataque. Finalmente, Roque cerró la temporada con 16 partidos (14 de Liga y 2 de Copa del Rey) y 2 goles.

???? Al Hilal have approached Barça for Vitor Roque, as Saudi media report — he’s on club shortlist for this summer.



Vitor Roque and his camp have to decide what they want to do as Barcelona could be open to selling Roque.



It could be key step for FFP but depends on Vitor. pic.twitter.com/EF0iJnA2UP