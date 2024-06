La anécdota de Rüdiger con los jóvenes del Real Madrid que "conquista" a Santi Cañizares

Alemania y Escocia abrieron este viernes la Eurocopa con un encuentro que dominaron los locales desde el comienzo ante una selección escocesa que apenas inquietó al portería de Manuel Neuer.

Al descanso ya ganaban los alemanes 3-0 tras los goles de Wirtz, Musiala y de Havertz, este de penalti que incluso trajo la expulsión de Porteous. En la segunda parte Niclas Füllkrug y Emre Can completaron la victoria contundente del combinado germano (5-1)

Once de Alemania

Julian Nagelsmann, seleccionador nacional de Alemania, apostó por su once de gala con nombres como Toni Kroos, Ilkai Gündogan, Manuel Neuer o Jamal Musiala.

No ha habido sorpresas de última hora en Alemania y el once titular lo formaron: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; y Havertz.

Once de Alemania en el debut ante Escocia@DFB_Team

Franz Beckenbauer, homenajeado durante la ceremonia inaugural

El exfutbolista y entrenador alemán Franz Beckenbauer, fallecido el pasado 8 de enero con 78 años, ha sido homenajeado este viernes en el Allianz Arena de Múnich a lo largo de la ceremonia inaugural de la Eurocopa masculina, justo antes de que comenzase el partido entre las selecciones de Alemania y de Escocia

Bernard Dietz y Jürgen Klinsmann, respectivos capitanes durante las conquistas de Alemania en las Eurocopas de 1980 y 1996, acompañaron a la esposa de Franz Beckenbauer, Heidi, sobre el césped del estadio muniqués.

Heidi, mujer de Franz Beckenbauer en el homenaje a la leyenda alemanaEFE

Los tres portaron la Copa Henri Delaunay, trofeo que el próximo 14 de julio se entregará a los ganadores en Berlín tras la final de esta EURO. Así, en el Allianz Arena se aseguró que estuvieran representados los tres éxitos de Alemania en la historia de este torneo continental.

Beckenbauer, leyenda del fútbol internacional y figura clave en las conquistas de 'Die Mannschaft', capitaneó a la República Federal de Alemania hasta alcanzar la gloria en la EURO de 1972 y también en el Mundial de 1974 como jugador; igualmente la condujo a lograr su tercer título mundialista, en 1990, ya como seleccionador.

Presencia española

En el once de la selección anfitriona hubo presencia de jugadores que militan en LaLiga Española. Por un lado destacaba la presencia del centrocampista del Barcelona, Ilkay Gundongan, y junto a él, los dos integrantes de la plantilla del Real Madrid, Antonio Rüdiger y Toni Kroos.

Además, en el banquillo estuvo el guardameta del Barcelona Marc-André ter Stegen, pero como se esperaba, fue suplente y seguramente cuente con pocas oportunidades a lo largo del campeonato.

Can entró por Toni Kroos en el partido ante EscociaEFE

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el exguardameta internacional y actual comentarista Santi Cañizares, desveló una anécdota de uno de los 'españoles' de Alemania: Antonio Rüdiger.

"Es un gran jugador y un buen tipo", señaló Cañizares. "Tuvo una infancia complicada y en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a todos los chavales que suben a entrenar de vez en cuando, jugadores de 18-19 años, cuando tiene un rato los sienta y les dice muchachos, aprovechad la oportunidad que os da la vida"

"Eso a mí me conquista, hoy no tienes por qué perder tiempo con los chavales, y sin embargo lo pierde", se rindió Cañizares ante el defensa madridista. Un Rüdiger que tuvo la mala suerte de marcarse en propia puerta en el choque ante Escocia en los minutos finales del encuentro. Gol que no tuvo ninguna trascendencia para el marcador ya que su selección ya iba ganando 4-0.

