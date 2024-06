Andrew Robertson lidera la lista de Escocia para la Eurocopa

La selección de Escocia, que se enfrentará en el partido inaugural de la Eurocopa a Alemania, acudirá al torneo continental sin el veterano guardameta Craig Gordon y con Kieran Tierney, jugador de la Real Sociedad.

Veinte años después de su debut como internacional absoluto y tras jugar su partido 75, Gordon (Hearts) fue uno de los dos descartes del seleccionador escocés, Steve Clarke, le descartó para la Eurocopa junto al defensa defensa Souttar (Rangers).

Following tonight's match, we can now confirm Steve Clarke's final 26-man squad that will represent Scotland at UEFA @EURO2024.