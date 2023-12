Ancelotti: "Salgo de aquí satisfecho, pero si queréis que no lo esté, lo digo, no estoy satisfecho"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, negó este sábado que se queje "de nada ni de nadie" por el empate (1-1) de su equipo fuera de casa ante el Real Betis Balompié durante la jornada 16, mostrándose "satisfecho" ya que a su juicio "es un punto bueno" para la tabla clasificatoria en Primera División, de la que ahora es líder a la espera del encuentro del Girona ante el Barcelona de este domingo.

