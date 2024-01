Ancelotti: "No puedo elegir entre Kepa y Lunin"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este sábado que estaría "contento" si gana la final de la Supercopa de España al Barcelona sin merecerlo, pues se trata de un título "y a todo el mundo le gusta ganar". "Si jugamos mejor que el Barcelona, vamos a ganar en la mayoría de casos, pero estaría contento de ganar si no lo merecemos demasiado", reconoció Ancelotti desde la sala de prensa del Al-Awwal Park, escenario de la final.

Por eso, el técnico italiano entiende perfectamente que Xavi Hernández, su homólogo en el banquillo rival, dijera que firmaría ganar la Supercopa de España por 1-0. "Me hubiese sorprendido que Xavi hubiera dicho que no le gustaba ganar. Obviamente, le gusta ganar, como me gusta a mí", dijo del técnico catalán, de quien considera que está haciendo "un trabajo óptimo" en el Barcelona, aunque no tenga tanta experiencia como él, "obviamente por una cuestión de edad".

Ancelotti es consciente de que, el año pasado, el Barça les pasó por encima en la final (1-3), en una de los mejores partidos del conjunto azulgrana desde que Xavi se sienta en el banquillo, pero el técnico del Real Madrid aseguró que no hay ninguna cuenta pendiente con el máximo rival en esta competición. "El Real Madrid no sale por revancha; sale a tope porque esa es la exigencia de este club y de esta camiseta", apuntó el italiano, cuyo referente para preparar la final no es la de 2023, sino el último partido de LaLiga disputado en el Estadio Lluís Companys.

Allí, el equipo madrileño derrotó 1-2 al Barcelona, pero el cuadro catalán fue claramente superior la primera hora de juego. "El partido en Montjuïc no fue bueno, sobre todo, la estrategia defensiva en la primera parte. Esto lo tendremos en cuenta para mañana, pero también la alineación del rival, porque eso puede cambiar nuestro planteamiento", explicó.

Por otra parte, Ancelotti tranquilizó a la afición madridista por el estado del lateral Dani Carvajal, que este viernes hizo trabajo de recuperación en el gimnasio y no se ejercitó junto al resto de sus compañeros: "Carvajal está bien, ayer necesitó un día más de descanso, porque obviamente a los veteranos les cuesta un poco más recuperar, pero podrá jugar sin problemas".

Sin embargo, el entrenador del equipo blanco no quiso adelantar quién ocupará la portería este domingo, si Kepa Arrizabalaga, sin demasiado acierto en la semifinal contra el Atlético de Madrid, o Andriy Lunin. "No quiero dar pistas, pero obviamente tengo que hacer una elección. Kepa tuvo una lesión y Lunin se mereció la competencia, pero no por demerito de Kepa, sino porque Lunin lo hizo muy bien. Ahora mismo, no pude tener a un titular y a un sustituto. Y lo importante es que lo entiendan bien, que creo que lo han entendido", argumentó.

En la final de Riad, Carlo Ancelotti superará a Zinedine Zidane como el segundo técnico que más partidos ha dirigido en el Real Madrid (264), por detrás de Miguel Muñoz. Y de ganarla, igualaría al francés con 11 títulos. "Zidane ha sido, en primer lugar, el mejor jugador que he visto en los entrenamientos. Y en mi primer año, me ayudó mucho como asistente con los franceses y con mi adaptación al fútbol español, porque conocía al club", recordó.

En cualquier caso, restó importancia a la incidencia que puede tener para el resto de la temporada levantar la Supercopa ante el eterno rival. "Es una competición que termina mañana. Es un título, y después será otra historia". "El Clásico siempre iguala las cosas, y mañana va a ser exactamente lo mismo. Mañana se igualará todo y serán los pequeños detalles los que decidan esta final", concluyó.