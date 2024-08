Ancelotti descarta cualquier problema con Rodrygo: "Me ha dicho que el mensaje es un 'fake'"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, zanjó la polémica desatada por un mensaje en el canal de difusión de Rodrygo Goes en Whatsapp, en el que pidió respeto, al asegurar que habló con su jugador y el brasileño le dijo que "el mensaje es un 'fake (falso)'" y que está "contento" con su situación en el club blanco.

"He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo y me ha dicho que el mensaje es un 'fake', que él no ha dicho nada", desveló Ancelotti. "Está muy contento aquí, trabajando muy bien, ha sido uno de los mejores en los dos primeros partidos y no hay ningún problema con él", añadió.

El equipo de comunicación de Rodrygo publicó esta semana un mensaje que posteriormente fue eliminado en el que pedía respeto tras verse fuera de la nomenclatura BMV (Bellingham-Mbappé-Vinícius).

"La semana pasada hablaron del trío Bellingham, Mbappé y Vini, pero a esta sigla van a tener que añadir la R de Rodrygo. Tenemos el cuarteto ofensivo y el resto del equipo. Cada uno tiene su importancia en los partidos y demostrará su valor en las diferentes competencias en las que participaremos", aseguró en una publicación que posteriormente ha desmentido que sea suyo.

Ancelotti no quiso que el asunto tenga mayor recorrido. "Para mí no hay tema Rodrygo en el momento en el que hablo con él y está contento, feliz y encantado, porque está jugando. Es un tema que no comentamos porque no hay que comentarlo".

"Todos sabemos las cualidades que tiene. En los dos partidos lo ha hecho muy bien, ha marcado al Mallorca y aportó mucho ante el Atalanta. Los delanteros tienen que trabajar un poco más y él lo está haciendo muy bien", sentenció.

Por otra parte, describió como "muy importante" jugar en el Estadio Santiago Bernabéu para este inicio del torneo liguero. "Tenemos ganas de volver, porque hace tiempo que no hemos jugado ahí, y mostrar una buena imagen, ganar el partido y pasar un día feliz", afirmó Ancelotti.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El partido del domingo lo hemos preparado bien, por lo que hemos hecho esta semana, hemos trabajado en lo que no nos ha salido bien en el partido contra el Mallorca. Hemos entendido muy bien lo que ha pasado, hemos intentado arreglarlo esta semana y creo que contra el Valladolid va a ser un buen test", añadió.

Habiendo analizado ese 1-1 de su estreno liguero ante el Mallorca, el técnico merengue fue tajante. "Nos ha faltado en algunos momentos equilibrio y tenemos que trabajar en esto. No es tan complicado intentar buscar la solución. Cuando el problema está claro, también hay una clara solución", argumentó Ancelotti en su rueda de prensa.

También negó que sea arriesgado no buscar a un central más en el mercado de fichajes. "Como hemos dicho, tenemos recursos ahí para reemplazar, que son los jóvenes que tenemos y que son muy buenos. Como emergencia tenemos también a Tchouaméni, entonces esperamos a Alaba con toda la calma del mundo", indicó el técnico transalpino.

Mientras, evitó polémicas por el horario del partido cuando están previstas altas temperaturas para ese momento. "Nosotros jugamos cuando nos dicen de jugar, donde nos dicen de jugar. La verdad es que tenemos que tener en cuenta la salud de los jugadores y nada más", apuntó.

Igualmente se habló del atacente francés Kylian Mbappé en la conferencia de Ancelotti. "Yo creo que va a ser un día muy bonito para Mbappé volver por primera vez a jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él y por cierto él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido, la afición va a disfrutar", apostilló el entrenador del Real Madrid.