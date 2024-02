Alonso: "Hay diecinueve pilotos en el 'paddock' que pensarán ahora que no ganarán el título"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este viernes durante el transcurso de la tercera y última jornada de test de Formula Uno previas al inicio de la temporada que tras los primeros días, hay "diecinueve pilotos en el 'paddock' que pensarán ahora que no ganarán el título".

"Por ahora, simplemente tenemos que mirarles -a Red Bull- y ver cómo rinden", comentó Alonso a los periodistas antes de la tercera jornada de libres, en la que terminó octavo, a ocho décimas del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien superó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que posteriormente reconoció que el plan del día no era centrarse en las vueltas rápidas, sino en seguir entendiendo el coche.

Alonso subrayó que el concepto de coche que ha presentado Red Bull con su nuevo RB "ha sido una sorpresa" y destacó que el neerlandés es el vigente campeón del mundo y Red Bull "está dominando" este deporte, por lo que "hay menos opciones de que nadie gane una carrera este año".

"Pero así son las cosas", deslizó el bicampeón del mundo, que agregó que no tiene "una bola de cristal para saber qué están haciendo los demás", aunque sí que recalcó que en Aston Martin han intentado combatir algunos de los problemas que tuvieron el año pasado, como la velocidad punta o el rendimiento en curvas de alta velocidad: "Es un paso adelante con respecto al coche del año pasado, pero creo que todos han dado un gran paso".

Asimismo, preguntado por si habrá opción de podio en el primer fin de semana de Formula Uno, que se celebrará este la próxima semana en el circuito de Sakhir (Baréin), el mismo en el que han rodado durante los tres días de test, Alonso afirmó que no le parece "realista ahora mismo", aunque no lo puede saber con exactitud.

Por último, el asturiano destacó que con los tiempos del test y lo que saben de los otros coches "no es suficiente" para conocer cuál es su posición en la parrilla ahora mismo, pero concluyó que hay que ser positivos porque el coche es mejor que el año pasado, "y eso es un hecho, aunque los otros han dado un gran paso en invierno, especialmente en la zona media, donde hay un nivel muy alto".

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este viernes al terminar la última jornada de test previos al inicio de la temporada de Formula Uno que el nuevo coche, el AMR24, "ha dado un paso adelante respecto al año pasado", pero les falta saber "cómo de grande es ese paso respecto a los demás".

"Lo sabremos el próximo fin de semana tras la calificación", destacó el bicampeón del mundo, a quien le pareció muy positivo "poder dar bastantes vueltas durante los tres días" de cara al Gran Premio de Baréin, que se disputará en el circuito de Sakhir, el mismo que les ha acogido durante esta semana.

Back in the car this afternoon.



Fernando's first afternoon session and opportunity to test in #BahrainGP representative conditions. #F1Testingpic.twitter.com/B8LznXZnhj