Alfonso Pérez: "Obligaría a Guardiola y a las chicas de la selección a besar la bandera española"

Alfonso Pérez Muñoz, exjugador de fútbol, ha concedido una entrevista al diario El Mundo y ha dejado unas declaraciones explosivas sobre la situación del fútbol femenino después del Mundial conquistado el pasado agosto en Australia y Nueva Zelanda.

El exjugador del Real Madrid, Betis y Barcelona dejó clara su opinión al apuntar que "me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino" y lo argumenta de la siguiente manera: "Porque todo va en función de los ingresos que generas y de la repercusión medíatica y ahí no hay comparación".

Y sus palabras no se quedaron ahí: "El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

"Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano, pero no soy tan bueno", añade Alfonso durante la citada entrevista.

En la misma línea de la selección, Alfonso también se acordó de su excompañero en la selección y actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola: "Me parece muy honesto decir "yo no me siento español, no voy a la selección". No lo comparto, pero lo prefiero a otros que he viusto vestir la camiseta de España sin sentirse españoles. Eso es de falsos".

Por ese motivo, el exinternacional con la selección apunta que "obligaría a Guardiola y a las chicas de la selección a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Es lo primero, luego ya protestar por lo que quieras".

Imagen de Alfonso durante un encuentro con la selecciónCordon Press

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En relación a su etapa como internacional, donde disputó 38 partidos y disputó las Eurocopas de 1996 y 2000 y el Mundial de 1998, indica: "Para mí la selección era importantísima, soy muy patriota. Lógicamente al ser una persona española me siento muy orgulloso y muy indentificado con mi país, como le pasa a la mayoría de deportistas de otros países".

También fue cuestionado por el caso Negreira, y Alfonso confiesa que quiere confiar en el estamento arbitral y no le gustaría pensar que hay árbitros corruptos, "pero con este escándalo es inevitable. Queda mucho por esclarecer, pero todo hace pensar que ha habiado cosas extrañas extradeportivas para favorecer al Barcelona".

"Si es así, es tremendamente grave porque habría influido en las vidas de muchas personas que viven del fútbol", añade el exjugador de fútbol.

Sobre su etapa en el Real Madrid, el exjugador nacido en Getafe apunta: "Con 21 años era titular y el mejor cada día, pero me lesioné y Valdeno confió más en Raúl y tuve que buscarme la vida".

"Me fui frustrando en la segunda parte de mi etapa en el Betis. Me retiré a los 32 sin consultarlo con nadie. Pude hacerlo mejor y ganar más dinero, pero creo que quedaré con el recuerdo de la gente", analiza Alfonso en relación a su final de carrera.