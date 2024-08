A la tercera fue la vencida y la selección femenina española consiguió el anhelado oro olímpico con una victoria ante Australia (9-11), con la que el equipo de Miki Oca cierra un círculo después de conquistarlo todo en el mundo del waterpolo: un Mundial, un Europeo y ahora un título olímpico.

España, campeona olímpica

La selección española femenina de waterpolo es la nueva flamante campeona olímpica, superando con claridad a unas 'aussies' que sucumbieron ante las enormes paradas de Martina Terré y la 'vieja guardia' de Anni Espar y Maica García.

En una final inédita en Juegos Olímpicos, pero la reedición de aquella final del Mundial de Barcelona 2013 en la que empezó esta era dorada del waterpolo femenino español, las de Miki Oca estuvieron inmensas para ganar y, en su tercera final olímpica, lograr el primer oro.

NANTERRE, 10/08/2024.- Las waterpolistas españolas celebran proclamarse ganadoras de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Australia este sábado en Nanterre, Francia. EFE/ Lavandeira Jr.

Londres, Tokio... París. Dos platas olímpicas en doce años, una primera celebrada por lo inesperada; la última, hace tres años en la capital nipona, llorada por la expectativa generada y el doloroso 14-5 contra Estados Unidos que ha perseguido en los últimos tres años al equipo español.

Las campeonas olímpicas, en COPE

Minutos después de la victoria en la final, tanto antes y después de la entrega de las medallas, las jugadoras pasaron por el micrófono de COPE y no ocultaron su alegría por este gran triunfo. Pincha en el siguiente audio para escuchar las primeras palabras de las campeonas olímpicas en Tiempo de Juego.

Tres oros en menos de 24 horas

Las últimas horas han estado bañadas de oro en el deporte español. Todo comenzó con la victoria de la selección masculina de fútbol en la final olímpica ante Francia.

Encuentro muy igualado que se decidió en la prórroga después de que Francia empatara el 1-3 que pusieron los españoles a través del doblete de Fermín y al tanto de Alex Baena. El delantero Sergio Camello acabó por decidir el encuentro con un doblete en la prórroga.

Un Camello que pasó por el micrófono de Tiempo de Juego con la medalla de oro ya al cuello y recibía la felicitación de su padre en directo.

Mientras que la selección masculina de fútbol, en el Stade de France, el saltador Jordan Díaz conquistaba la medalla de oro en la prueba de triple salto.

Superaba en dos centímetros a Pedro Pichardo (17.86 por 17.84) y conseguía el cuarto oro olímpico, antes de que las chicas del waterpolo conquistaran el quinto oro ante Australia.

Jordan Díaz pasó en numerosas ocasiones por el micrófono de Tiempo de Juego para hablar de su victoria. Una de esas entrevistas la puedes escuchar si pinchas en el audio que aparece a continuación.

Estos oros dan alegría a una delegación española que vivió varias penas durante las últimas horas con la derrota de la selección femenina de fútbol en la lucha por el bronce, 'los tiros al poste' en el piragüismo y la pena con Alberto Ginés, que se quedó lejos de la medalla en escalada.

'Los Hispanos' también cayeron en semifinales, pero todavía tienen opciones de conseguir el bronce este domingo ante Eslovenia.

Manolo Lama, desde París, también mostró su alegría por esta gran victoria y recordó su mítica frase de "me siento waterpolista, me siento mujer" y ahora fue más allá: "El que más lloro soy yo que dije un día me siento mujer waterpolista y me mataron, pues me siento mujer, mujer, mujer waterpolista. ¡Qué alegrías nos dan!

Las waterpolistas españolas se lanzan a la piscina tras pitar el final del partido y proclamarse ganadoras de la medalla de oro | EFE

