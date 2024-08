Alberto Ginés vuela en la prueba de dificultad y defenderá su título olímpico

Tras un mal inicio, una excelente continuación. El campeón olímpico de escalada Alberto Ginés consiguió clasificarse para la final de los Juegos de París y aferrarse así al sueño de renovar su oro conseguido hace tres años en Tokio. El español fue el mejor en la prueba de dificultad, por delante de los principales favoritos, el japonés Sorato Anraku, ganador de la Copa del Mundo, o la leyenda eslovena Adam Ondra, además del británico Toby Roberts, el mejor europeo de las últimas pruebas.

El cacereño ascendió más alto que ninguno de ellos, sumó 72 puntos y se garantizó uno de los ocho billetes para la final del próximo viernes como cuarto mejor, tras haber quedado decimocuarto el pasado lunes en la prueba de bloque. Entonces la moral estaba por los suelos y las medallas parecían casi una quimera. Ginés reconoció que había tenido una mala participación, pero también puso toda la fe en sus opciones en la dificultad, su punto fuerte.

Alberto Ginés, en Tiempo de Juego: "Me he liberado un poco metiéndome en la final" "He sido el mejor en la cuerda y eso refleja el trabajo que llevamos haciendo todo este último año", aseguró el cacereño, campeón olímpico de escalada en Tokio.

Escaló con su pundonor habitual, superó bien los tramos iniciales y la zona más vertical en la que todos los rivales habían ido cayendo al precipicio. Ginés siguió adelante, se adentró en otra zona dura, se aferró al muro y cuando el marcador señalaba que ya tenía 72 puntos no pudo seguir más y se descolgó.

Alberto Ginés, durante las semifinales de la prueba de escalada. EFE.





Sumados a los 28,7 que había sumado en la prueba de bloque lideraba la tabla a la espera de que escalaran los principales favoritos. Ninguno de ellos subió más alto, aunque tres le adelantaron en la puntuación combinada por su mejor actuación dos días antes. Ondra se quedó unos metros por debajo, sumó 68,1 puntos, pero el veterano esloveno de 31 años tenía ya 48,7 y se colocó primero hasta que salió a pista el británico Toby Roberts, que había marcado la tercera mejor puntuación en bloque y que lidera la Copa del Mundo en Europa.

Pero el británico se fue al vacío en la misma distancia que el esloveno. Ya solo restaba que saltara a la pista Anraku, el gran favorito, el único que parecía en condiciones de llegar a lo más alto de un muro que todos se acordaron en considerar muy duro. El nipón de 17 años, el actual campeón del mundo, el único que lo ha conseguido imponiéndose en las dos disciplinas, tampoco fue más arriba que Ginés.

?????????????? ??????????? ???? ???????????? ???? ??????????? ?



El escalador español suma 72 puntos en dificultad para colocarse líder y acariciar la final.#Paris2024 | #climbingpic.twitter.com/7AVhaMa8Dy — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 7, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puedes ver vídeos como este y todas las pruebas de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Eurosport.

De hecho, quedó cuarto de la prueba de dificultad con 68 puntos, pero había obtenido tanta ventaja en la de bloque que cuando salió a competir ya tenía asegurado el billete para la final. Anraku acabó como el mejor de ambas pruebas con 137 puntos, frente a los 122,2 de Roberts, los 116,8 de Ondra y los 100,7 de Ginés.

El español, el primer oro olímpico de la historia de esta disciplina que se estrenó en Tokio, no siente ninguna presión especial por ser el defensor del título. "El formato ha cambiado y lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que hicimos en Tokio, ni siquiera la forma de puntuar. Sé que tengo un oro en casa, pero no creo que lo esté defendiendo", dijo.