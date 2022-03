Alberto Blanco es técnico del Lokomotiv Kuban y cuenta en COPE cómo vive la invasión rusa desde Rusia

Alberto Blanco es el entrenador del Lokomotiv Kuban 2 y nos ha contado en 'Tiempo de Juego' cómo está viviendo en la ciudad rusa de Krasnodar la invasión de Putin en Ucrania.

"Aquí la información es completamente diferente. Vosotros tenéis una información y nosotros otra", señala Blanco en relación a las noticias que reciben sobre este conflicto y añade: “Evitamos hablar de este asunto porque podemos tener una percepción muy diferente” y reconoció que “es un tema incómodo”.

En el equipo también hay americanos y un chico italiano y apunta que los jugadores rusos de su equipo "saben que tenemos información distinta" y en relación a eso contó una anécdota que ocurrió antes de un partido: "En este tipo de países siempre suena el himno del país. Nuestro equipo se forma y se abrazan unos y otros. Mi chico italiano pidió no abrazarse por respeto a la posición política de su país y tanto él como yo le dijimos que íbamos a respetar el himno pero que íbamos a estar con la cabeza agachada y nos preguntaron ¿estáis en contra de Rusia?"

?? A. Blanco, en @tjcope



???? "El pasado sábado nuestro jugador italiano pidió no abrazarse en el himno por respeto a la posición de su país. La primera pregunta de ellos fue ¿estaís en contra de Rusia?"



??? ¿Puedes hablar de todo con nosotros? "No, este es un tema incómodo" pic.twitter.com/WGtx1FqU8V — Tiempo de Juego (@tjcope) March 12, 2022

Esta situación de conflicto en Ucrania y las sanciones sobre Rusia ha provocado que Blanco tenga problemas a la hora de cobrar: "Los que cobramos en euros o en dólares no podemos cobrar. Mi banco ruso ha dicho que en rublos me daban lo que quisiera, pero en euros o en dólares no". Este tema de los bancos es una de las cosas que han cambiado desde el estallido de la guerra: "La vida ha cambiado en tres cosas. Una de ellas es el aeropuerto. Segundo, tengo cerca el avión militar y por las noches escucho los aviones que antes no se escuchaba y tercero es que ahora ir diariamente a los cajeros es más complicado que antes. A veces te encuentras con dinero y otras veces no” y finaliza diciendo "cuando empezó todo fue un día masivo en los cajeros porque creo que la gente se asustó".

?? Alberto Blanco, en @tjcope



???? "Ahora no podemos hacer transferencias bancarias a nuestro país"



??? "Mi contrato es en euros y no puedo cobrar. Ya no hay esa moneda. Creo que el club me está diciendo la verdad porque en el banco solo me dejan sacar rublos"



?? #TiempodeJuegopic.twitter.com/20MtTvhhd4 — Tiempo de Juego (@tjcope) March 12, 2022

El entrenador gallego también ha sido testigo del cierre de las empresas en Rusia: "El domingo pasado me encontré en el centro comercial de Moscú todas las tiendas de Zara cerradas. Aunque pueda sorprender, Rusia está lleno de restaurantes americanos. Fue lo primero que me chocó y desde hoy está cerrado todo este tipo de comida rápida" . Sobre esa visita a Moscú porque tenía partido, Blanco confiesa que le sorprendió "ver la Plaza Roja cerrada, protegida por militares".

En la entrevista en 'Tiempo de Juego' analizó cómo se mantiene en contacto con sus familiares y amigos a través de las redes sociales: "Sigo a Pilar en Twitter y veía su tuit cuatro días después. Hoy he querido poner un tuit y ha sido imposible. El Facebook parecía que funcionaba, pero no he podido ver si alguien se pone en contacto conmigo. El Instagram funciona sin problema. Me posibilita ver a la gente que sigo y publicar cosas personales".

?? Alberto Blanco, en @tjcope



???? "En Twitter, desde que llegué, notaba que pasaba algo. Lo tienen como retardado"



??? "Sigo a Pilar en Twitter y sus tweets los veia 4 días después. Hoy, por ejemplo he intentado subir un tweet y no he sido capaz"



?? #TiempodeJuegopic.twitter.com/BAwoJo8qYO — Tiempo de Juego (@tjcope) March 12, 2022

El técnico del Lokomotiv Kuban asegura que "a nivel de seguridad vamos a estar tranquilos, yo creo" y reconoce que desde la Federación de Baloncesto se han puesto en contacto con él "para conocer mi situación y que para lo que fuera necesario estaban ahí y que me ponían en una lista del CSD y eso me tranquilizó bastante" y finaliza: "Siendo honesto, mi club creo que nos va encontrar una salida, es muy profesional".