Alberto Bettiol conquista a la heroica la Milán-Turín

El italiano Alberto Bettiol (EF Education) logró mantener una fuga en solitario en el último tramo de carrera para lograr una heroica victoria en la 105 edición de la Milán Turín, la prueba más antigua del calendario, disputada entre Rho y Salassa con un recorrido de 177 kilómetros.

Impresionante el triunfo de Bettiol, corredor toscano a punto de cumplir los 31 años, con el Tour de Flandes en su corto palmarés de 5 victorias, soportando la presión de un grupo perseguidor de 15 hombres para entrar en solitario en meta, con un tiempo de 3h.54.13, completando una exhibición portentosa, sacando oro de una pequeña renta de apenas 15 segundos hasta el final.

No es Evenepoel. No es Pogacar. ¡???? ?????????????? ??????????????! ?? El italiano se lleva la Milán-Turín tras culminar una cabalgada apoteósica de más de 30 kilómetros. ?? Lo has visto en @Eurosport_ES y APP. #MilanoTorino | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/qlH6iLwkmX

Bettiol, también ganador de etapa en el Giro, cruzó la línea con una ventaja de 9 segundos sobre los suizos Jan Christen y Marc Hirschi, ambos del UAE, en un grupo donde se encontraba el colombiano del Movistar Einer Rubio.

El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) no faltó al pronóstico que le daba como máximo favorito y se impuso por tercer año consecutivo y con enorme autoridad al sprint en la Danilith Nokere Koerse, prueba belga de un día disputada entre Deinze y Nokere con un recorrido de 188.1 km.

