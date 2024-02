Aitana Bonmatí, sobre el cambio de la sede en la Nations League: "Eso no sucedería con los chicos"

La centrocampista de la selección española y del FC Barcelona Aitana Bonmatí cree que la situación en España con el fútbol femenino no ha "cambiado mucho", un éxito que le parece que fue "en vano", y por ello espera aprovechar el haberse convertido en "un equipo de jugadoras que ganan y son reconocidas a nivel mundial".

"Desafortunadamente, no puedo decir que haya cambiado mucho. Tenemos el ejemplo de Inglaterra y cuando ganó la Eurocopa (en 2022). Hemos visto un gran cambio tras este éxito a nivel de país, ha habido repercusiones, inversiones en el campeonato, los estadios se llenan cuando juega Inglaterra. No puedo decir que sea lo mismo aquí, queda mucho por hacer, tengo la impresión de que el Mundial fue en vano", confiesa Aitana Bonmatí en una entrevista publicada este martes en 'L'Equipe'.

Para la catalana, solucionar esto "empieza por hacer las cosas bien". "Hay que promocionar bien los partidos, querer organizarlos en lugares adecuados, no cambiar de estadio una semana antes del partido, porque eso complica mucho más las cosas para la afición, promocionar la Liga también. Dentro del país, en general, no está al nivel de lo que merecemos", lamenta.

Y cree que eso se pudo comprobar con lo sucedido con la semifinal de la Liga de Naciones ante Países Bajos y el cambio de sede, de Cádiz a Sevilla, a dos semanas de su disputa. "Eso no sucedería con los chicos en una final de la Liga de las Naciones. Tenemos que prestar atención a este tipo de detalles, cuando hacemos las cosas bien, la gente responde", recalcó.

Preguntada por el inapropiado beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, la Balón de Oro, cree que hubo algo "positivo" y es que "todo el fútbol se unió para luchar contra este tipo de cosas". "Nos unimos para evitar que este tipo de problemas, que ocurren en muchas profesiones, vuelvan a suceder", aseguró.

En este sentido, la centrocampista considera que la fuerza que hay en las internacionales "surge de haber pasado por muchas situaciones difíciles y querer hacer un cambio". "Nos hemos convertido en un equipo de jugadoras que ganan y que son reconocidas a nivel mundial, eso nos da más fuerza", puntualizó.

"Hay tantas cosas que hacer que es imposible hablar sólo de fútbol, es parte del viaje y de nuestra carrera. Si dejamos un legado mejor a las que vienen, entonces habremos hecho algo bueno", añadió Aitana Bonmatí.

"LA FINAL CON FRANCIA SERÁ REÑIDA, ESTÁ 50-50"

Con todo, la de Sant Pere de Ribes tiene claro que el Mundial "fue un gran éxito" y tuvo "mucha repercusión". "Creo que gracias a esta victoria somos mucho más conocidas. Debemos estar agradecidas con las personas que nos apoyan, es muy positivo poder ser reconocidos más en la calle, es una señal de que hemos trascendido a la sociedad", advierte.

Y a nivel personal coronó "un año único que será difícil repetirlo" tras conquistar también la Liga de Campeones y la Liga F. "Tuve la suerte de ganar muchos títulos y es a través de estos títulos colectivos que surgen los individuales. Ha sido un año inolvidable", subrayó la futbolista que no vive con "presión" los partidos. "Sigo viviendo el fútbol como antes, con pasión, con ganas de mejorar y aportar al equipo", recalcó.

Sobre la final de este miércoles de la Liga de Naciones ante Francia, la jugadora del FC Barcelona recuerda que les supone "un orgullo" volver a jugar una final de "otro torneo importante" apenas medio año después de ganar el Mundial. "Esto puede parecer fácil, pero no lo es en absoluto", recuerda.

El combinado francés no podrá contar con una jugadora "muy importante y también un ejemplo" como la defensa Wendie Renard. "Pero creo que Francia tiene un equipo muy completo. No puedo destacar sólo a una jugadora porque es un gran equipo y es todo el equipo el que supone un peligro. Pero es evidente que la baja de Renard no es insignificante", reconoció la blaugrana.

Esta ve "50-50" esta final. "Francia es un equipo al que respeto mucho porque me he enfrentado muchas veces a equipos franceses como el Lyon o el PSG y creo que tienen grandes jugadoras capaces de crear mucho peligro. Físicamente es un equipo muy fuerte, así que, para mí, la final estará reñida y no hay ningún favorito", sentenció.