Aficionados serbios e ingleses se enfrentan en las calles de Gelsenkirchen antes del partido

Nuevo conflicto en la Eurocopa. Tras lo sucedido por la mañana en Hamburgo, en el que una persona ha sido disparada por la policía por intentar agredir a varios aficionados con un pico, un nuevo conflicto ha surgido en las calles de Gelsenkirchen. Esta vez, varios aficionados de las dos nacionalidades (serbios e ingleses) han protagonizado un enfrentamiento en el centro de la ciudad.

BREAKING: New footage shows wooden tables and chairs being thrown in Gelsenkirchen ahead of England's Euro 2024 game against Serbia Sky's @RobHarris has the latest ?? https://t.co/PAiZ4D1jU3 ?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Il84C1zy8p

Presuntamente, dos encapuchados ingleses han lanzado botellas a un grupo de aficionados serbios que estaban comiendo en la terraza de uno de los comercios de la ciudad. En el momento en el que las botellas han impactado cerca de los serbios, estos se han levantado de la mesa y han buscado directamente el conflicto físico con los aficionados ingleses.

BREAKING: England & Serbia fans clash in Gelsenkirchen. Tables, chairs, glass bottles all thrown and smashed in a side street just off the main square. German and UK riot police on the scene. pic.twitter.com/oZuGcPjTJQ