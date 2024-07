La afición española ajusta cuentas con Pedro Martínez tras su resultado y el de Rafa Nadal

A finales de mayo, el tenista valenciano Pedro Martínez se quejaba porque el ranking protegido que tenían Rafa Nadal y Pablo Carreño le dejaban sin plaza en los Juegos Olímpicos de París.

En declaraciones a Eurosport, Pedro Martínez calificaba como "injusta" la situación: "Creo que este año me merezco ir y no hacerlo por esta circunstancia, me parece injusto. Es como si yo me lesiono ahora y pido ranking protegido en Los Angeles 2028. Más allá de que todos queramos ver a Rafa en París, yo incluido, esto es injusto".

El caso es que las quejas de Pedro Martínez surtieron efecto porque Pablo Carreño, apenas una semana después, tal como confirmó la Federación Española de tenis, renunció a jugar el torneo individual para que lo hiciera Martínez, aunque mantuvo el dobles, que juega con Marcel Granollers.

Carreño??Martínez



?? Pablo Carreño será sustituido por Pedro Martínez en la prueba individual de #Paris2024



?? Carreño sí que jugará los dobles, junto a Marcel Granollers, en los Juegos Olímpicos



?? https://t.co/gUGNQptzB8pic.twitter.com/Cdd0IUGx5K — Tenis España (@RFETenis) July 7, 2024

El resultado en primera ronda de Nadal y de Martínez

El caso es que este domingo, una vez finalizada la primera ronda de individuales en los Juegos Olímpicos de París, la afición ha aprovechado sus redes sociales para ajustar cuentas con Pedro Martínez, después de sus quejas.

Resulta que Carreño le acabó cediendo su plaza en individuales a Pedro Martínez, quien se había quejado de que Nadal le había quitado su puesto en los JJOO.



Pues bien, ha perdido en 1R contra Vavassori (paquete de época). Nadal ha ganado. https://t.co/QqJvJwGT8Wpic.twitter.com/lZ7jz0jRlJ — Alcatraz #ConquistarParís (@RufiEnLancha) July 28, 2024

Rafa Nadal, actual puesto 161 del ránking, fue capaz de ganar al número 83, el húngaro Marton Fucsovics; mientras que Pedro Martínez (nº 45) cayó por dos sets a uno ante el 207 el italiano Andrea Vavassori.

Rafa Nadal, durante su partido junto a AlcarazEFE

Rafa Nadal se medirá a Novak Djokovic en segunda ronda.