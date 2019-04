Valladolid - Getafe (Domingo, 12:00 horas | beIN)

GENERAL

16 partidos de competición oficial entre Getafe CF y Valladolid (11 de Primera, dos de Segunda y tres de Copa): cinco victorias del Getafe (11 goles), seis victorias del Valladolid (13 goles) y cinco empates. Total: 24 goles.

El Getafe de Bordalás y el Valladolid de Sergio ya se han enfrentado tres veces en esta temporada (una victoria del Getafe y dos empates).

Partido sin goles en el Coliseum en la tercera jornada de esta Liga : 0-0 el 31 de agosto de 2018.

El Getafe se calificó para cuartos de final de Copa en esta temporada eliminando al Valladolid : 1-0 en el Coliseum el 9 de enero de 2019 (con gol postrero de Ángel) y 1-1 en Zorrilla el 15 de enero de 2019 (con goles de Ángel de penalti VAR y Verde, y Chichizola detuvo un penalti lanzado por Alcaraz en la recta final del encuentro).

El Getafe de Bordalás (camino de Primera) también jugó dos partidos de Segunda ante el Valladolid en la temporada 2016-17: 3-1 en el Coliseum y 1-0 en Zorrilla

El Valladolid también jugó 10 partidos oficiales (ocho de Segunda y dos de Tercera) ante el desaparecido Club Getafe Deportivo: 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

El Valladolid ya ha jugado siete partidos de esta Liga ante rivales madrileños : un empate (0-0 en Getafe) y seis derrotas (2-0 en Chamartín, 2-4 con el Leganés, 2-3 con el Atlético, 0-1 con el Rayo, 1-4 con el Real Madrid y 1-0 en Leganés). Además, fue eliminado de la Copa ante el Getafe con una derrota (1-0) y un empate (1-1) .

El Getafe aún no ha ganado partidos de Primera en Castilla y León: dos empates y tres derrotas en Valladolid, más dos derrotas en Soria.

EN CAMPO DEL VALLADOLID

Siete partidos oficiales (cinco de Primera, uno de Segunda y una de Copa) y ninguna victoria del Getafe CF en Valladolid (cuatro derrotas y tres empates).

Los tres empates del Getafe en Valladolid : 0-0 el 11 de mayo de 2008 (en la penúltima jornada de la temporada 2007-08; con este resultado, el Getafe aseguró la permanencia y el Valladolid tuvo que esperar a la última jornada para conseguirlo), 0-0 el 1 de mayo de 2010 (con expulsión de Cortés; con este resultado, el Getafe, tres jornadas antes de acabar la Liga 2009-10, se quedó a un punto del sexto, puesto que terminó alcanzando, mientras que el Valladolid se quedó a dos puntos de la zona de salvación, que no consiguió finalmente) y 1-1 el 15 de enero de 2019 (en Copa, con goles de Ángel de penalti VAR y Verde, y Chichizola detuvo un penalti lanzado por Alcaraz en la recta final del encuentro).

Las cuatro derrotas del Getafe en Valladolid : 1-0 el 15 de marzo de 2009 (con gol de Canobbio en los últimos minutos y expulsión de Mario con 0-0 en el marcador; con este resultado, el Getafe, once jornadas antes de acabar la Liga 2008-09, se quedó dos puntos por encima de la zona de descenso y tuvo que luchar hasta la última jornada para lograr la permanencia, mientras que el Valladolid se quedó trece puntos por encima de la zona descenso, pero no ganó más partidos y también se salvó en la última jornada), 2-1 el 13 de abril de 2013 (con goles de Alcácer, Óscar y Javi Guerra, y expulsión de Alexis ya con 2-1 en el marcador; con esta victoria, el Valladolid, siete jornadas antes de acabar la Liga 2012-13, se quedó once puntos por encima de la zona de descenso), 1-0 el 31 de agosto de 2013 (con gol de Marc Valiente; fue la primera victoria y los primeros puntos de la temporada 2013-14 para el Valladolid después de cosechar dos derrotas en las dos primeras jornadas) y 1-0 el 27 de mayo de 2017 (en la 40ª jornada de la Liga de Segunda de 2016-17, con gol de Álex Pérez; esta derrota dejó al Getafe de Bordalás casi sin opciones de alcanzar los puestos de ascenso directo y no le valió de mucho al Valladolid, que finalmente no se clasificó para las eliminatorias de promoción).

El desaparecido Club Getafe Deportivo jugó cinco partidos en el viejo estadio José Zorrilla (un partido de Tercera y cuatro de Segunda, en los que cosechó cuatro derrotas y una victoria), con estos resultados: 1-0 (70-71, en Tercera), 2-1 (76-77), 2-0 (77-78), 2-0 el 3 de diciembre de 1978 (con goles de Rincón y Moré) y 0-2 el 14 de octubre de 1979 (con goles de Pozo, uno de penalti) .