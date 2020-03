Pep Clotet, entrenador del Birminghan, en Tiempo de Juego: "Aquí no se están enterando de la situación"

Pep Clotet, entrenador del Birminghan, sigue en Reino Unido pero tiene a su familia en Igualada. "Yo no puedo bajar porque si entro en Igualada no podré salir y volver aquí para los entrenamientos", ha explicado en Tiempo de Juego. "En Igualada tengo a toda mi familia", ha añadido. "Hoy en día con el teléfono los puedo ver y, bueno, supongo que ellos también sufrirán por mí porque no puedo estar allí", cuenta el entrenador del Birmingham.

Sobre la vuelta a la competición, Clotet ha explicado que "los ingleses no se dan cuenta de la situación aún, han dicho que volverá la competición a mediados de Abril pero a mi entender es muy optimista pero imagino que irá todo sobre la marcha", ha asegurado. "Nos quedan nueve jornadas y estamos en una situación tranquila, con una distancia que lo justo sería terminar en media tabla pero con 9 partido aún, este parón habrá adulterado un poco la competición pero vaya, lo primero es lo primero", afirma.

"Todos los clubes manifestaron el martes que quieren terminar la competición, y la liga permite terminar la competición en cualquier momento. Los equipos de la Championship tienen que terminar por derechos de televisión y yo estoy a favor de terminar la competición, por supuesto", ha asegurado el entrenador del Birminghan.