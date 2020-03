Pablo Lolaso, en Tiempo de Juego: "He animado a la gente a increpar a quienes no cumplan y la he liado"

Tiempo de Juego sacó a @PabloLolaso de 'Colgados del Aro' para contarnos su particular forma de vivir el confinamiento. Ha hecho una propuesta por la que, según cuenta, ha ardido Twitter: "Para mí las normas son muy importantes. Cuando he salido por la compra y he encontrado a grupitos de payasos paseando me ha salido la vena y les he tenido que decir que se fueran a su casa. He animado a la gente que haga lo mismo que yo y la he liado un poquito".

"Es una situación ideal para gente como yo: hay que mantener la distancia de seguridad, puedes increpar a lo lejos".