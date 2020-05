Manuel Mosquera, en Tiempo de Juego: "Sin duda, quiero jugar, quiero salvarme en el campo"

José Luis Corrochano charló este sábado con Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura, en la vuelta al trabajo del conjunto de Almendralejo, que tendrá que remar en busca de la salvación: "El día ha ido muy bien. Vernos, estar allí, las risas… ha ido muy bien. Somos uña y carne en la ejecución del protocolo y todos hemos trabajado muy bien".

Manuel Mosquera quiere jugar y que el equipo gane en el campo: "Lo que queríamos era jugar desde el principio, acepto quienes decían que no queríamos jugar para salvarnos. Pero, sin ninguna duda, quiero jugar. Las cosas hay que ganarlas en el campo, y eso es lo que podemos controlar. Si el escenario cambia y no se juega, lo que suceda ya no podremos controlarlo".

Recordó, finalmente, que las cifras de contagio en el equipo, sin entrar a precisar, "han sido muy, muy bajas".