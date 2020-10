Koeman: "Le he dicho a Bordalás que Nyom me ha dicho cosas muy feas, y que hable con él"

En rueda de prensa, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló de la derrota frente al Getafe, y no quiso hablar del arbitraje pero sí del ritmo del partido: "No me gusta hablar sobre los árbitros. Si ves las faltas y las tarjetas, cada uno puede opinar, pero yo no quiero. Es complicado para el árbitro, hemos intentado tener ritmo, y lo ha cortado, y hemos tenido menos oportunidaddes de marcar".

Koeman desveló la conversación que tuvo con Bordalás al término del partido, que captaron las cámaras de Movistar: "Le he dicho que su jugador número 12 (Nyom) me ha faltado al respeto, me ha dicho cosas muy feas, le he dicho que hable con su jugador".

Y sobre la delantera, en la que ha tenido protagonismo Antoine Griezmann: "Tenemos mucha calidad arriba, con jugadores como Griezmann, Leo o Ansu Fati. Hemos optado por jugar con Antoine para dar más libertad a Leo".