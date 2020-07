Jonathan Praena, en Tiempo de Juego: "Quiero hablar con los capitanes porque debemos ir en la misma línea"

En este domingo de 'guerra de comunicados', el Fuenlabrada y la plantilla han sacado sendos comunicados con respecto a la resolución de la temporada con a disputa (o no) del partido frente al Deportivo de la Coruña.

Su presidente, Jonathan Praena, explicó este domingo en Tiempo de Juego que la comunicación con LaLiga ha sido "constante" esta semana: "el tira y afloja viene porque queremos jugar el playoff. LaLiga ve complicado que se pueda jugar el partido por las fechas tan comprimidas. Les decimos que, si no hay ninguna fecha, acataremos la decisión que se tome".

En cualquier caso, Praena recuerda que "no hemos renunciado a los playoff. Sólo hemos pedido que valoren la opción de una fecha antes de asegurar que renunciamos".

En cuanto al comunicado que, de forma unilateral, ha publicado la plantilla, comentó que "imagino que también les ha sorprendido la inmediatez con la que LaLiga ha respondido. Quiero hablar con los capitanes, porque debemos ir todos en la misma línea. La ilusión que tienen por poder jugar es lo que les ha arrancado ese comunicado".

Hoy ya no ha habido nuevos positivos, pero cree que no todo acaba cuando toda la plantilla den negativo: "Una vez que los positivos den negativos, hay que chequear los cuerpos. No vamos a poder arriesgarnos y poner a los jugadores a jugar inmediatamente."