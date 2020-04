El confinamiento de Juan Dual, un deportista sin colon, sin recto, sin estómago ni vesícula

Juan Dual es un deportista que practica escalada, running y bicicleta. Lo que hace de su vida una historia extraordinaria es que a Juan le han ido extirpando el colón, el recto, el estómago y la vesícula: "Tengo una cicatriz muy bonita y por dentro, mucho hueco. Estoy vacío por dentro". De ahí el título del corto que protagoniza y que se puede ver en su cuenta de Instagram (@dualcillo).

Está confinado en casa de sus padres, en Valencia. Al contrario que lo que temen varios españoles, lo del hambre y engordar en casa no parece ir con Juan: "La hormona que genera el hambre está en el estómago, y yo no tengo hambre, así que no saldré como una bolita de la cuarentena. Como normal y casi de todo. Hoy hemos hecho en casa un arroz al horno. Si no tuviera intestino delgado estaría más chungo. Voy comiendo en pequeñas cantidades".

Una historia de superación que contaron Paco González y Germán Dobarro este domingo en Tiempo de Juego.