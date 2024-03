Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

Las lágrimas de las mujeres y la advertencia del Señor Jesús nos suenan como un llamamiento: ¡cambiad de vida! ¡convertíos! ¡mirad en el tiempo! Aún hay tiempo de que las consecuencias no sean las que nos destruyan a todos. El Profeta de Galilea, como todos los profetas, no es que vea el futuro sin más, es que nos llama a saber, que te llama a saber que el tiempo no está escrito, que Dios no determina sin más lo que ha de suceder al margen de nosotros mismo y de nuestra libertad. El Señor Jesús te pone ante tu propia responsabilidad y libertad. Ante tus acciones. Hijos e hijas de Jerusalén, Madres y Padres en el tiempo: ¡abrid los ojos! Porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo de otro modo… ¡Aún podéis ser y estar de otro modo! Que sólo uno, el Señor, sea el leño triturado por amor a los hombres. Ábrete, mujer y hombre de Jerusalén, al don de la vida y la muerte que hizo el Señor por nosotros. Al don del amor.