TOTO CUTUGNO: L'italiano

El ganador italiano del Festival de la Canción de Eurovisión de 1990, Toto Cutugno nació como Salvatore Cutugno el 7 de julio de 1943, en la ciudad de Fosdinovo, en el norte de Tescan. Baterista en su juventud, se dedicó a escribir canciones a principios de los años 70 y luego compuso éxitos para estrellas europeas como Joe Dassin. También interpretó su material con su propia banda Albatross y, en 1976, la banda lanzó su álbum debut homónimo.

Ese mismo año, Albatross (interpretando la canción "L'Albatross") quedó en tercer lugar en el Festival de Música de San Remo. Regresaron nuevamente en 1977, interpretando "Gran Premio". Desde entonces Cutugno ha visitado ese festival en no menos de una docena de ocasiones más. Como solista consiguió la victoria en 1980 con "Solo Noi". Después, ocuparía el segundo lugar en 1984 con "Serenata", en 1987 con "Figli", en 1988 con "Emozioni" y en 1989 con "Le Mamme". A lo largo de los años 80 publicó varios álbumes en solitario Voglio l'Anima and Innamorata, Innamorato, Innamorati, La Mia Musica de 1981, L'Italiano en 1983 y Mediterraneo and Cofanetto en 1987.

1990 vio a Cutugno regresar al evento de San Remo, actuando junto a Ray Charles con el tema "Gli Amori" de Cutugno (grabado por Charles como "Good Love Gone Bad") terminó en segundo lugar una vez más, pero un triunfo mayor estaba a la vuelta de la esquina, ya que "Insieme 1992" de Cutugno ("Juntos 1992"), una canción que celebra la próxima unificación de los miembros de la CEE de Europa, ganó el Festival de la Canción de Eurovisión.

Su siguiente álbum, Insieme, comprensiblemente sigue siendo el más conocido de Cutugno. Su producción se desaceleró durante los años 90 y más allá. A Non E Facile Essere Uomini de 1992 le siguieron Canzoni Nacoste (1997), Il Treno Va (2002) y Cantando (2004).

En 2005 Cutugno volvió a ser el centro de atención cuando se unió la cantante Annalisa Minetti para interpretar "Come Noi Nessuno Al Mondo", la canción principal de su último álbum. Quizás como era de esperar, la pareja terminó en segundo lugar una vez más.