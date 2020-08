TM131 Kuqui Alegre, Niños Mutantes, Fonal y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de hoy comienzan con Sidercars que publicarán su sexto trabajo en las próximas semanas.

Otro gran cantante al que tenemos que seguir la pista muy de cerca es Kuqui Alegre que nos enamoró con su “Bailemos, cariño, me muero” y con "Lo Dejo todo"

Seguimos recorriendo la península de grupo en grupo, porque si hay algo que tenemos en nuestro país, es buena música y nos vamos a Madrid, con Ambre y uno de los singles que encontramos en su último disco, “Me siento tan moderno”.

A los que queremos ver de concierto muy pronto es a Niños Mutantes con su nuevo trabajo, “Ventanas”, que publicaron unos días después de decretarse el Estado de Alarma, así que ellos, si que tuvieron que esperar para poder subirse a los escenarios y presentar este nuevo trabajo.

Otros que nos encantan son e dúo musical, FONAL, compuesto por Inma y Alfonso, que en pleno confinamiento nos presentaron “Colapsar”.

Vamos a dejar España un segundo, para viajar hasta nuestro país vecino, Francia, y escuchar a Ravages.

Dejamos los discos con los que podemos irnos de fiesta este verano para repasar los festivales que vamos a disfrutar durante el 2021. El primero, el Festival de Música Independiente de Zaragoza el día 3 de octubre con grandes nombres como Dorian, La Casa Azul, Carolina Durante, Ojete Calor, Eleven y también, Cariño. Otro de los festival que este año no ha podido celebrarse y que disfrutaremos en el 2021 es el Warm Up de Murcia. Los nuevos días elegidos serán el 30 de abril y el 1 de mayo del próximo año. El Festival Luna Sur iba a celebrar su primera edición en el Paseo Marítimo Rey de España de Fuengirola con grandes nombres como The Kooks o la gran INNMIR de la que estamos completamente enamorados. Finalmente el estreno de este festival tendrá que esperar al próximo año y aquí, en los Tiempos Modernos, estaremos muy atentos para no perdernos ninguna novedad y sobre todo, asistir al gran estreno. Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por los Chemical Brothers que asistirán al Sonar de Barcelona, que se celebrará del 17 al 19 de junio en la ciudad Condal.