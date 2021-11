Eva Mora: "Tengo mi canción favorita para el Benidorm Fest"

Eva Mora fue designada el pasado mes de agosto nueva jefa de delegación de TVE en Eurovisión. La periodista, que ya se había desplazado en varias ocasiones al certamen para cubrir el evento y había comentado el especial 'Europe shine a Light' durante la pandemia, tomaba así las riendas de un gran sueño: devolver a España a lo más alto de la tabla en el programa musical más visto en el mundo. Tras cien días en el cargo, Eva Mora está satisfecha de todo el trabajo ya realizado. "Estoy muy contenta y orgullosa de lo que hemos sido capaces de hacer en un tiempo récord. Hemos cambiado cosas y hemos sembrado para que florezca algo importante. Sólo con eso ya puedo decir que me iría satisfecha a casa. Pero quiero continuar, obviamente", ha dicho en su entrevista para el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE.

La periodista agradece la calurosa acogida que ha tenido por parte del mundo eurofan tras su nombramiento y asume su puesto con mucha responsabilidad. Ella lo tiene claro: su proyecto eurovisivo es a largo plazo. Tanto es así, que su cabeza ya está puesta no en el festival de 2022, sino en el de 2023. "Soy consciente de que hemos llegado con el tiempo justo a esta temporada. Y eso ha hecho que mi cabeza no esté en 2022, sino en 2023. Hay que empezar a trabajar a tope una vez acabe el festival. Ahora estamos en un momento de cambios y transición y estamos cumpliendo con los plazos. El problema es que aquí no vale salvar los muebles, sino hacerlo lo mejor posible con los factores que tengo", ha dicho.

El festival de Eurovisión Junior con Levi Díaz este mes de diciembre y el Benidorm Fest en enero serán sus dos primeras pruebas de fuego. Sobre el intérprete catalán, Eva Mora ha reconocido que, a priori, le veía más con una balada sobre el escenario del Junior. "Levi ha encajado en la propuesta que él quería llevar. Yo le imaginaba con un baladón pero él dijo que quería ir con otra cosa. Ahora me alegro y soy optimista en cuanto al resultado que podamos traernos de París", ha dicho.

Sobre el Benidorm Fest, preselección de la cual saldrá nuestro representante en Turín 2022, Eva subraya la gran calidad de muchos de los temas presentados. "Nos hemos llevado una gran sorpresa con las candidaturas enviadas vía web ya que hay mucho talento. Y de la invitación directa hemos extraído grandes canciones que podrían sonar en las radios. Pero, por desgracia, no todas pueden estar. Esa es la parte más dolorosa, con mayúsculas. Elegir qué temas estarán en Benidorm y cuáles no", ha dicho. Además, ha dejado entrever que los doce temas finalistas están "más o menos" elegidos y que hay una candidatura que le gusta mucho para ir a Eurovisión. "Hay una que me encanta porque se adapta a mi estilo, pero creo que existe otro tema que la supera. Que es la canción. Es un tema que podría funcionar muy bien fuera de nuestro país", ha dicho. En todo caso, la trabajadora del ente público ha asegurado que ha tenido muy en cuenta a la hora de votar aspectos como los géneros musicales, la paridad o la diversidad. "He apostado incluso por canciones que yo no escucharía en mi casa, pero que creo que deben estar en el Benidorm Fest", puntualiza.

La periodista asegura entre risas que tiene "ojeras" después de escuchar las casi 900 canciones que se han presentado al concurso en menos de un mes y pide respeto por estos artistas: "Las críticas son muy libres y gratuitas, pero no se puede opinar alegremente de algunas cosas porque se puede hacer mucho daño", ha dicho. Preguntada por las fechas y la sede de la preselección, Eva ha admitido que todavía quedan cosas que "pulir" y que la decisión final aún no está tomada.

Por último, Eva Mora ha asegurado que TVE quiere ganar Eurovisión, pero que los mensajes que deben lanzarse "han de ser prudentes". "Hay que trabajar. No se puede salir diciendo que vamos a ganar cuando se tiene que construir algo nuevo. A Italia le ha costado diez años. Hay que salir diciendo que vamos a trabajar en una candidatura y que queremos sentirnos orgullosos de la actuación española independientemente de los puntos que se obtengan", ha dicho. ¿Y cómo se ve ella durante la final del 14 de mayo en Turín? "Me he visualizado llorando pero no de tristeza, sino como descargando mucha tensión y abrazándome al artista. Si soy sincera no me veo ganando, pero sí con mucha emoción y satisfacción", ha concluido.